Charlotte Gainsbourg partage des photos de famille intimes

Charlotte Gainsbourg a dévoilé toute une série de photos de famille intimes, mettant en scène son père, sa mère, sa demi-sœur Kate Barry et elle-même, prises par son oncle Andrew Birkin, frère aîné de Jane Birkin.

Des souvenirs sur papier glacé. Charlotte Gainsbourg a partagé sur ses réseaux un florilège de photographies en noir et blanc offrant une plongée dans l'intimité de sa famille dans les années 1970. Des clichés inédits que l’on doit à son oncle Andrew Birkin, extraits de l’ouvrage «Serge Gainsbourg et Jane Birkin», publié au début du mois aux éditions Albin Michel, qui réunit quelque 900 clichés du couple culte, mais aussi de Charlotte Gainsbourg et de sa sœur Kate Barry, décédée en 2013.

L'occasion pour Charlotte Gainsbourg de replonger dans ses souvenirs, et avec elle le public qui découvre le couple Serge Gainsbourg et Jane Birkin en toute simplicité, sous le regard du frère aîné de Jane Birkin, qui a immortalisé la vie de famille de ce tandem jusqu'à leur divorce en 1980. «Album de famille intime», a noté l'actrice de 51 ans en commentaire de cette publication, où l'on voit défiler la vie d'une tribu presque ordinaire.

Des photographies qui n'ont pas laissé les internautes indifférents. «De magnifiques instant figés dans le temps donnant essence et naissance à une bien belle œuvre», «Merci pour le partage de ces moments de bonheur», «Quel album magnifique», «Superbe album ! Quelle complicité et tendresse intime...très beau», peut-on lire entre autres commentaires, saluant la mémoire de Serge Gainsbourg et louant le travail d’Andrew Birkin.