Takeoff : le rappeur américain du groupe Migos tué par balles à Houston

Le monde du rap est en deuil. Le rappeur américain Takeoff, membre du groupe Migos, a été tué par balles à Houston dans la nuit de lundi à mardi. Il avait 28 ans.

Une soirée d’Halloween qui a tourné au drame. Dans la nuit de lundi à mardi, aux alentours de 2h30, le rappeur américain Takeoff, de son vrai nom Kirshnik Khari Ball, a été abattu lors d’une fusillade à Houston, au Texas. Selon les informations révélées par le média TMZ, le jeune homme âgé de 28 ans et membre du groupe Migos, aurait été tué par balles à l’issue d’une partie de dés dans un bowling qui aurait mal tourné.

Sur les lieux, se trouvait également Quavo, oncle du regretté Takeoff et grande figure du trio Migos. Il ne serait pas blessé.

Avec Offset, le groupe originaire d'Atlanta a enregistré les albums «Yung Rich Nation» (2015), «Culture II» et «Culture III» (2021), et a signé des tubes comme «Versace» et «Bad and Boujeeen», sortis respectivement en 2013 et 2016.

Le dernier morceau de Quavo et Takeoff, intitulé «Messy», est par ailleurs disponible sur Youtube depuis moins de 24h.