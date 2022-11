Cinéma : ces 3 comédies romantiques françaises à voir en novembre

Une idylle au royaume des drag queens dans «Trois nuits par semaine», une footballeuse en quête d'amour dans «Le défi de Noël», et les retrouvailles de deux anciens amants dans «Une comédie romantique»... Voici trois romances françaises à découvrir sur grand écran en novembre.

«Trois nuits par semaine»

Rien ne prédestinait Baptiste (Pablo Pauly) à côtoyer le milieu des drag queens et des nuits parisiennes. Photographe amateur et manager à la FNAC, le jeune homme de 29 ans est en couple avec Samia (Hafsia Herzi), une interne passionnée par son métier qui l’embarque, un soir, dans une mission de dépistage du VIH sur les bords de Seine. C’est là que Baptiste fait la rencontre de Cookie Kunty (Romain Eck), dont il tombe immédiatement sous le charme. Derrière ce personnage de femme glamour et ultra maquillée, se cache Quentin qui, après chaque représentation, retire ses faux ongles, ôte sa perruque et a les pieds endoloris à cause des talons. Un mélange de Scarlett Johansson et Voldemort. Ce contraste, Baptiste choisit de le montrer en développant un projet de photographies autour de ces drag queens et de son amour naissant pour Cookie/Quentin. Une relation qui va le bouleverser.

Présenté en ouverture à la Semaine internationale de la Critique du 79e Festival de Venise en septembre dernier, «Trois nuits par semaine», réalisé par Florent Gouëlou qui connaît bien l’univers du drag pour se transformer tous les mois en Javel Habibi, est conçu, selon lui, comme «un cheval de Troie». Cette histoire d’amour non conformiste véhicule en effet un message politique et social : celui que nous pouvons tous vivre ensemble, ou tout du moins cohabiter, malgré nos différences. A travers l’objectif de Baptiste, qui gagne en liberté et en créativité aux côtés de ces belles de nuit, le spectateur s’immerge dans «ce monde du spectacle à l’esprit corrosif et vivifiant». Un premier film prometteur qui résonne avec «Un homme mon fils» et «Beauty Boys», les deux courts-métrages du cinéaste.

«Trois nuits par semaine», de et avec Florent Gouëlou (1h43). Sortie le 9 novembre.

«Le défi de Noël»

Une romance dans le milieu du football féminin. Ashley Leroy, jouée par Aurore Planas, est une star du ballon rond. Pour preuve, la jeune femme a été la première Française à être récompensée du Ballon d’or, le trophée individuel le plus prestigieux. Avant de raccrocher les crampons, la sportive décide de rejoindre le club de Guingamp, qui évolue en première division. Mais cette dernière expérience se révèle plus compliquée que prévu. Celle qui avait l’habitude de briller face à ses adversaires ne parvient plus à marquer un but. Et les critiques à son encontre se font de plus en plus nombreuses, jusqu’au dirigeant du club qui souhaite la vendre. Sur les conseils de son coach, Ashley va tenter de reprendre confiance en elle, en partant en voyage. Et ce périple, juste avant Noël, lui apportera son lot de surprises et une belle rencontre.

Après s’être intéressé au basket et à l’équitation, Florian Hessique, qui est à la fois devant et derrière la caméra, a choisi le football comme nouveau terrain de jeu. Comme il l’expliquait récemment à Ouest-France, «les sportifs ont une mentalité de jusqu’au-boutistes qui est intéressante quand on la met en face de la construction personnelle d’un personnage». «Le défi de Noël» s’inscrit dans la lignée des comédies romantiques des fêtes de fin d’année, qui mettent du baume au cœur et redonnent le sourire.

«Le défi de Noël», de Florian Hessique (1h50). Sortie le 16 novembre.

«Une comédie romantique»

Contrairement aux scénarios du genre, les deux héros d’«Une comédie romantique» ne sont pas des inconnus l’un pour l’autre. Salomé (Golshifteh Farahani) et César (Alex Lutz) ont en effet été amoureux par le passé. Mais César, terrifié à l’idée d’être en couple et apeuré par la notion d’engagement, a préféré quitter Salomé du jour au lendemain. Quelques années plus tard, le jeune homme, musicien de rue raté qui a trouvé refuge chez son frère Pierre (Olivier Chantreau) - sans vraiment lui demander son accord - est bien décidé à la reconquérir. Mais cette dernière l’a rayé de sa vie et ne veut plus entendre parler de lui. Elle préfère se consacrer à sa fille… ou plutôt à leur fille. César va tout faire pour les récupérer, quitte à modifier quelque peu la vérité.

Pour son premier long-métrage, Thibault Segouin, qui a collaboré au scénario de «Guy», de et avec Alex Lutz en 2018, signe une comédie romantique douce-amère pleine de poésie, de fantaisie, qui contourne les codes du genre. Golshifteh Farahani et Alex Lutz forment un duo à la fois drôle et attachant qui évolue dans le quartier très coloré de Montmartre, auquel le réalisateur rend hommage. «César est un mélange de plein d’artistes montmartrois que j’ai rencontrés. Sur la Butte, ce sont des stars, mais comme ils ne sortent jamais du quartier, ils sont totalement inconnus en dehors. (…) Cette existence bohème les amène bien souvent à utiliser la débrouille pour se sortir avec panache de situations compliquées», explique Thibault Segouin. «Une comédie romantique» réunit également de beaux seconds rôles, à l’instar de Tchéky Karyo qui campe un père déboussolé après un chagrin d’amour, qui ne peut sourire à cause d’un excès de botox.

«Une comédie romantique», de Thibault Segouin (1h38). Sortie le 16 novembre.