Disney : l'ancien patron Bon Iger rappelé à la tête du groupe

Bob Iger a repris ce dimanche 20 novembre le poste de directeur général qu'il avait laissé à Bob Chapek en 2020, et ce afin de redonner de l'élan à l'entreprise.

Un héroïque retour-surprise. Bob Iger est de nouveau PDG de Disney. L'annonce faite ce dimanche a fait l’effet d’un coup de tonnerre à Hollywood. L'homme d'affaires de 71 ans a accepté de revenir à la tête du groupe pour deux ans, avec l'objectif d'établir une stratégie pour «une croissance renouvelée», a précisé Disney dans un communiqué. Il aura aussi pour but de travailler avec le conseil d'administration pour lui trouver un successeur.

Bien que de nombreuses questions demeurent, il semble certain que Bob Iger mettra fin à la réorganisation mise en place par son remplaçant Bob Chapek, un vétéran de Disney qui avait pris ses fonctions début 2020, juste au début de la pandémie, et avait dû gérer la fermeture des parcs d’attractions et des cinémas, mais aussi l’expansion du streaming, dont les résultats sont récemment apparus mitigés.

L'homme des grands succès

La présidente du conseil d'administration, Susan Arnold, a noté dans un communiqué que Bob Iger était «très admiré par les employés de Disney dans le monde entier... ce qui permettra une transition transparente du leadership». Sous la houlette de Bob Iger, Disney était devenu un empire du divertissement, entre les acquisitions du studio d'animation Pixar en 2006 («Le Monde de Nemo», «Toy Story»), de Marvel en 2009 («X-Men», «Spider-Man» et toute la série des «Avengers»), de Lucasfilm en 2012 («Star Wars», «Indiana Jones») ou de l'essentiel des actifs de l'ex-groupe 21st Century Fox, en 2019. Le lancement de Disney+ était l'un de ses derniers faits d'armes. Sous son mandat, la capitalisation boursière de Disney avait quintuplé.

«Je suis très optimiste quant à l'avenir de cette grande entreprise, et ravi que le conseil d'administration me demande de revenir en tant que directeur général», a commenté Bob Iger dans le communiqué.