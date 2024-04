Logan Paul : le youtubeur révèle le sexe de son enfant lors d'un match de catch

Paul Logan et sa fiancée ont révélé, ce week-end, qu'ils attendaient une petite fille lors d’un match de catch.

Une révélation singulière. Après une grossesse annoncée le 15 avril dernier, Logan Paul et sa compagne, Nina Agdal, ont dévoilé que leur bébé sera une fille lors d'un match de catch organisé ce week-end pour l'occasion.

Sur Instagram, un invité a partagé une vidéo du match arbitré par Oliver Tree, un autre youtubeur et comédien, dans lequel deux combattants, l'un portant du bleu et l'autre du rose, se sont affrontés. Le vainqueur indiquait le sexe du bébé.

Logan Paul’s gender reveal party was a wrestling match and whoever won, the colour of their pants was the gender…





What an idea pic.twitter.com/9ZKoQ6OR12

— george (@StokeyyG2) April 28, 2024