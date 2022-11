Jean-Luc Lahaye : la justice confirme l’interdiction de concert du chanteur mis en examen pour viols sur mineures

La cour d'appel de Paris a maintenu ce mardi 22 novembre l'interdiction faite au chanteur Jean-Luc Lahaye de se produire en concert, du fait de sa mise en examen pour viol et aggression sexuelle sur deux mineures.

Le concert n’aura définitivement pas lieu. Jean-Luc Lahaye devait remonter sur scène dès le 23 décembre prochain, dans le cadre d'un concert «anniversaire» à l'occasion de ses 70 ans. Or, la juge d'instruction chargée d'enquêter sur les accusations de viols sur mineur visant le chanteur, a décidé de conserver sa décision rendue en octobre dernier de lui interdire de se produire sur scène. Plus généralement, la magistrate lui avait interdit toutes «apparitions [ou] représentations publiques dans le cadre de son activité d'artiste», et toute activité «impliquant un contact avec des mineurs».

Saisie par les avocats de la vedette des années 1980, la chambre de l’instruction de la cour d'appel a en effet confirmé l’ordonnance du magistrat instructeur du 4 octobre, qui avait modifié le contrôle judiciaire de Jean-Luc Lahaye afin de lui interdire de se produire en concert.

«C'est, à notre connaissance, une décision inédite, qui porte directement atteinte à la liberté d'expression», ont réagi ses avocats, Mes David Apelbaum et Julia Minkowski, qui ont annoncé avoir formé un pourvoi en cassation.

Déjà condamné par le passé

Cette décision de justice va dans le sens des requêtes des plaignantes, qui s'étaient insurgées de ce retour sur scène. «Pour moi, ça s'est passé dans les loges en grande partie, dans les coulisses des concerts. Donc, forcément, je suis heurtée que la programmation de nouvelles dates (de concert) soit autant banalisée», avait déclaré l’une des victimes au micro de RMC.

L’interprète de «Papa chanteur» a été mis en examen en novembre 2021 pour viol et agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans après les dénonciations des deux jeunes femmes, nées en 1998 et 2000. Les faits allégués, qu'il conteste, auraient commencé en 2013. Pour mémoire, le chanteur de variété avait déjà été condamné pour des infractions sur des mineurs. Parmi les deux plaignantes figure une adolescente, à laquelle Jean-Luc Lahaye avait demandé de s'adonner à des jeux sexuels par webcam interposée, alors qu'elle avait 15 et 16 ans.

Il avait été condamné pour ces faits à un an d'emprisonnement avec sursis le 18 mai 2015 pour corruption de mineure. Jean-Luc Lahaye avait également été condamné en 2007 à 10.000 euros d'amende pour des relations sexuelles avec une mineure de 15 ans.