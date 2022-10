Julie Pietri revient sur la plainte qu’elle avait déposée à l’encontre de Jean-Luc Lahaye

Conviée sur le plateau de TPMP People samedi dernier, la chanteuse Julie Pietri est revenue sur la plainte qu’elle avait déposée à l’encontre de Jean-Luc Lahaye.

Un différend qui aurait dû se régler devant la justice. Invité de TPMP People ce samedi soir, Julie Pietri a été interrogée par Mathieu Delormeau sur la plainte qu’elle avait déposée à l’encontre de Jean-Luc Lahaye, après que le sulfureux chanteur, alors interviewé en 2015 sur son goût prononcé pour les jeunes filles (il est pour mémoire toujours mis en examen pour viols et agressions sexuelle sur mineurs) avait déclaré : «je ne vais quand même pas me taper Julie Pietri».

Suite à ces propos, la chanteuse de 67 ans l’avait attaqué en justice pour diffamation et atteinte à son honneur, mais avait fini par retirer sa plainte. «Ce qu'il a dit était d'une vulgarité et d'un sexisme ! Qui peut dire ça à une femme ? C'est odieux (...) Ensuite, que je sois obligée de retirer ma plainte en raison de pressions, c'est encore pire», avait-elle déclaré pour Ciné Télé Revue.

Souhaitant en savoir plus sur les causes de ce désistement, Mathieu Delormeau a demandé à Julie Pietri qui avait fait pression sur elle. Quelqu'un «de la tournée Stars 80 ? Je les connais tous, je peux vous dire que ça va tomber», a demandé l'animateur, avant d'insister «On vous a dit, 'tu retires ta plainte ou tu sors de la tournée' ?», ce à quoi l’interprète d’«Eve lève-toi» a simplement acquiescé d’un geste de la tête. «C'est une honte», a alors lâché Matthieu Delormeau. «Adressez-vous au système», a alors rétorqué la chanteuse.

L'été dernier, Julie Pietri avait déjà fait savoir qu'on l'aurait «virée» si elle avait dévoilé ce que beaucoup «savaient». «Les producteurs de certaines grandes tournées le savaient parfaitement et venaient même faire le baisemain aux jeunes filles dans les coulisses. Tout le monde était complice», avait-elle confié à Ciné Télé Revue quant aux agissements supposés de Jean-Luc Lahaye, qui continue de son côté de clamer son innocence. «On a continué à l’employer, en le payant plus cher que les autres. Et on dit que le machisme n’existe plus ?», s'était-elle aussi désolée avant d'ajouter : «Maintenant, ça va devenir dur pour lui de revenir. Il a fait six mois de prison et il va être jugé pour pédophilie et viol sur jeunes filles.»