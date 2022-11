Spectacle : Fabien Olicard, Kamel le magicien, Viktor Vincent... 5 stars de l'illusion à voir en cette fin d'année

Magie, mentalisme, hypnose… Les spectacles surfant sur les facultés incroyables de notre cerveau ou l’art de l’illusion ont toujours plus la cote ces dernières années. Cet automne et en fin d'année, plusieurs maîtres en la matière investissent les planches.

De Kamel le magicien à Fabien Olicard en passant par Viktor Vincent, ces spectacles bluffants ne manqueront pas de surprendre et d'animer les soirées avant les fêtes de fin d'année.

Kamel le magicien EST de retour AVEC UN NOUVEAU SHOW

Star de l'illusion, Kamel le magicien a bluffé les plus grandes personnalités, de Meryl Streep à JLo en passant par Daniel Radcliffe. Révélé au grand public il y a maintenant plus de dix ans dans Le Grand Journal sur Canal+, l'artiste revient avec «Crois en tes rêves !», un nouveau spectacle dévoilé fin octobre, qu'il a voulu intime. L'occasion pour cet as de la magie, de raconter son histoire avec humour, émotion, le tout à coup de nouveaux tours d'illusionnisme, de close-up et de mentalisme.

«Kamel le magicien - Crois en tes rêves», jusqu'au 31 décembre, théâtre Déjazet, Paris.

Fabien Olicard dÉVOILE son quatrième spectacle

On ne présente plus Fabien Olicard, devenu en dix ans le mentaliste préféré des Français. Ses best-sellers (Votre cerveau est extraordinaire, Votre cerveau est définitivement extraordinaire, L’anti-guide de la manipulation…) se sont écoulés à plus de 700.000 exemplaires. Ses vidéos cumulent plus d’un milliard de vues sur les réseaux.

Cet adepte des mécanismes de notre cerveau a récemment fait son retour avec une quatrième création, «Archétypes». Un show qui mêle, comme il le fait depuis ses débuts, humour, sciences et mentalisme avec un leitmotiv : démontrer au public que l’on est tous mentaliste. Alors qu’il a identifié cinq archétypes de mentaliste, il compte bien proposer à chacun de découvrir à quelle catégorie il appartient, entre rires et expériences.

«Archétypes», jusqu’au 21 décembre, Palais des Glaces, Paris.

Viktor Vincent, dernières parisiennes de «Mental Circus»

Lui aussi est incontestablement l'un des maîtres du mentalisme. Egalement conteur hors pair maniant l'art de la perception et de l'illusion avec élégance, Viktor Vincent, indissociable de son costume à carreaux et de sa moustache d'une autre époque, reprend de son côté son spectacle «Mental Circus», pour une dernière série de représentations aux Folies Bergère. Du 20 au 31 décembre, l'artiste fait renaître sur scène, dans l'ambiance des années 1930 à New York, des performances et expérience incroyables.

Mental Circus, du 20 au 31 décembre, Folies Bergère, Paris et en tournée.

Les hypnotiseurs, le trio qui repousse les limites

Suivis par plus d'un million d'abonnés sur TikTok, Les Hypnotiseurs donnent jusqu'à fin janvier à Paris leur nouveau specatcle «Hors limites 2.0». Le trio composé de Xavier et Sébastien, hypnotiseurs de spectacle et Edouard, hypnopraticien, y propose une plongée étonnante dans l'univers de l'hypnose thérapeutique, pour mieux comprendre cette discipline et pourquoi pas la tester. Arrêter de fumer, développer ses performances sportives, repousser ses phobies... tout devient possible.

«Les hypnotiseurs dans Hors-limites 2.0», tous les dimanches jusqu'au 29 janvier, Le République, Paris. Les 14 et 15 mars 2023 à l'Européen, Paris.

Clément Blouin, NOUVEAU VISAGE DE LA MAGIE

Nouveau visage de la magie, Clément Blouin s'est lancé sur scène il y a un an. Depuis, le trentenaire, passé par Avignon cet été avec succès, également invité en octobre dernier dans l'émission «Les comiques préférés des Français», ne quitte plus les planches. Jusqu'à fin décembre, il donne à l'Apollo son spectacle «Magicien». Un show dans lequel il se dévoile et partage sa passion pour l'art de l'illusion avec humour, racontant aussi bien ses expériences de G.O. au Club Med que ses techniques de drague, ado.

«Clément Blouin - Magicien», tous les mardis jusqu'au 27 décembre, Apollo Théâtre, Paris. Et en tournée en France l'année prochaine.