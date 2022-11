BD : Le festival d’Angoulême dévoile la sélection officielle de sa 50e édition

Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême, qui se tiendra du 26 au 29 janvier prochain, a dévoilé ce lundi les albums en compétition pour cette 50e édition. Au total, 85 ouvrages concourront pour l’un des douze prix remis cette année. Le grand jury sera présidé par Alexandre Astier.

Qui aura les honneurs du festival d’Angoulême 2023 ? Alors que le festival remettra, fin janvier, douze prix à l’issue de sa 50e édition - dont les prestigieux Fauve d’or, attribué au meilleur album de l’année, mais aussi le Prix spécial du jury ou encore celui de la révélation - le grand rendez-vous international de la bande dessinée a dévoilé les nombreux noms des artistes qui seront en compétition cette année.

Parmi les visages bien connus qui concourront au sein de la sélection officielle, on peut notamment citer Riad Sattouf, qui signe d’ailleurs l’une des trois affiches du festival cette année et dont le sixième et dernier volet de «L’Arabe du futur» est sortie le 24 novembre dernier. Autre figure incontournable de la bande dessinée hexagonale, Blutch, lauréat du Grand Prix de la ville d’Angoulême en 2009, figure lui aussi dans cette sélection pour son nouvel ouvrage «La mer à boire», comme Jérémie Moreau, déjà récompensé d’un Fauve d’Or en 2018, en compétition cette année avec «Les Pizzlys».

Alexandre Astier président du grand jury

Autre nouvelle de taille, le festival a également annoncé le nom du président du grand jury de cette 50 e édition. La mission a été confiée au réalisateur Alexandre Astier, grand amateur du 9e art, à qui l’on doit notamment la série Kaamelott.

GRAND JURY #AlexandreAstier, réalisateur, acteur, auteur, compositeur, sera le Président du Grand Jury pour cette 50e édition ! @AAstierOff pic.twitter.com/K1JTDyh4n7 — Festival d'Angoulême (@bdangouleme) November 28, 2022

Marie-Aude Murail, auteure jeunesse multirécompensée sera, quant à elle, à la tête du Grand Jury Jeunesse.

Le fauve des lycéens, à l'image du Goncourt des lycéens sera, par ailleurs, remis par un jury composé de dix jeunes.