Dirty Dancing : Jennifer Grey fait des révélations sur la suite du film culte en préparation

L’actrice Jennifer Grey a fait de nouvelles révélations sur le nouveau long-métrage «Dirty Dancing» actuellement en préparation et dans lequel elle reprendra le rôle qu’elle avait tenu au côté de Patrick Swayze en 1987.

Alors que le tournage du nouveau film «Dirty Dancing» devrait commencer au printemps, l’actrice Jennifer Grey a fait ce 23 novembre quelques révélations à ce sujet au micro de l’émission américaine Extra. Ainsi on apprend que l’action du nouveau long-métrage se déroulera une nouvelle fois dans la station fictive de Kellerman où se déroulait l'original.

Aujourd'hui âgée de 62 ans, Jennifer Grey a confirmé que les spectateurs y retrouveront «Bébé (surnom de son personnage dans le film de 1987), avec quelques années de plus», ainsi que «d'autres personnages qui figuraient déjà dans l'original». L’actrice, qui est également productrice du nouveau film a confié qu'il était à la fois «délicat et excitant».

Il faut savoir que «Dirty Dancing» a déjà connu en 2004 une première suite, «Dirty Dancing: Havana Nights». Le film transposait l'histoire originale à Cuba et sans la participation de Jennifer Grey.

Trente ans après le premier volet l'actrice s’apprête donc à retrouver pour la première fois le rôle emblématique de Frances «Baby» Houseman, à l'époque une adolescente qui tombait amoureuse d'un professeur de danse dans un club de vacances incarné par Patrick Swayze.

Tourné avec très peu de budget, «Dirty Dancing» avait rapporté 210 millions de dollars au box office et gagné un Oscar pour sa chanson «(I've Had) The Time of My Life». Iconique, sa séquence avec Patrick Swayze portant Jennifer Grey au-dessus de sa tête a quant à elle marqué la culture pop. C'est donc avec fébrilité que les fans de la première heure attendent cette suite.

Le réalisateur Jonathan Levine («Warm Bodies») a tenu à les rassurer en promettant qu'il ne gâcherait leur plaisir. «Pour les fans de longue date, je vous promets que nous ne gâcherons pas votre enfance. Nous nous attaquerons à cette mission avec sophistication, ambition et, surtout, avec amour», avait-il déclaré dans un communiqué.

«Ce sera exactement le genre de film romantique et nostalgique que les fans de la franchise attendent», avait de son côté promis en 2020 Jon Feltheimer, Directeur général de Lionsgate Film, au cours d'une conférence téléphonique relayée par l’AFP. Le nouvel opus permettra-t-il de relancer la carrière de Jennifer Grey qui, contrairement à celle du regretté acteur Patrick Swayze (décédé d'un cancer du pancréas en 2009 à l'âge de 57 ans), n’a jamais vraiment décollé ? Il faudra encore patienter un peu pour le savoir.