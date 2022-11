Xavier Dolan dévoile la bande-annonce de sa série «La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé»

Ce lundi 28 novembre, le réalisateur, scénariste et acteur québécois Xavier Dolan a dévoilé la bande-annonce de sa série «La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé» qui sera prochainement diffusée en France sur Canal+.

Il s’agit de sa toute première incursion sur le petit écran. Césarisé en 2017 pour son film «Juste la fin du monde», Xavier Dolan a ce lundi 28 novembre posté sur son compte Instagram la bande-annonce de sa première série, une adaptation de la pièce de théâtre «La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé» de Michel Marc Bouchard. Un auteur dont il avait déjà porté sur grand écran la pièce «Tom à la ferme» en 2013.

Destiné au service de SVOD canadien Club illico et à voir prochainement sur Canal+, «La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé» est décrit comme un «thriller psychologique sur fond de drame familial». Il s'agit d'«un récit sur la vie et la mort, sur le deuil, l’acceptation de soi, la famille», avait expliqué le réalisateur avant le tournage, se réjouissant que ce récit lui permette «d’explorer le genre du thriller et de renouveler sa façon de raconter».

«Je me suis vraiment donné à 200% de façon entière, passionnée et même agressive dans ce projet-là», a-t-il confié ce 20 novembre au Journal de Montréal dans le cadre de la promo. «Ce n’est pas anodin s’il y a dans cette série une réflexion sur la vie, la mort, le deuil, la rédemption, la famille, explique-t-il. C’est une œuvre assez globale et existentielle. Et c’est peut-être ma façon de dire au revoir pour un petit bout de temps…», a-t-il déclaré laissant à penser qu’il ne repasserait pas de sitôt derrière la caméra.

Côté interprétation, Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau et Patrick Hivon y reprennent les rôles qu'ils avaient tenus avec succès sur la scène du Théâtre du Nouveau Monde en 2019.

Le casting est complété par Xavier Dolan lui-même et Julianne Côté, «pour donner vie à des personnages profondément humains dans une œuvre poignante où se côtoient l’horreur, l’humour, le mystère et le drame» avait annoncé Canal+.

Le pitch : En 1991, Julien, Mireille et Laurier forment un trio inséparable. Mais par une nuit d’octobre en tout point ordinaire, un drame met à mal la relation qui les unit. Leurs deux familles, auparavant si proches, sont tout à coup brisées. Plus rien, jamais, ne sera comme avant. Trente ans plus tard, alors qu’elle est devenue une thanatologue réputée, Mireille reprend la route de la maison pour embaumer sa propre mère, et retrouve ce faisant les frères qu'elle a quittés vingt-cinq ans plus tôt. Bientôt, les secrets et les rancœurs referont surface, s'entremêlant au deuil, et à une quête de réconciliation.