Charles III : la couronne de saint Edward se refait une beauté avant le sacre du roi

Charles III sera couronné le 6 mai prochain. Comme le veut la tradition, le monarque portera la couronne de saint Edward. Ce joyau historique a quitté la Tour de Londres pour des travaux de modification, a fait savoir ce week-end Buckingham Palace.

Une couronne d’exception. Les préparatifs s’accélèrent autour du couronnement du roi Charles III, le 6 mai prochain à l’abbaye de Westminster. A commencer par la couronne de saint Edward, pièce centrale des joyaux de la couronne portée par Elizabeth II lors de son couronnement en 1953, que coiffera à son tour son fils Charles dans quelques mois.

Conservé à la Tour de Londres, ce joyau historique a été déplacé pour subir des travaux de modification avant le sacre officiel de Charles III.

Une couronne utilisée depuis plus de 3 siècles

Traditionnellement portée par les monarques britanniques au moment de leur couronnement, cette pièce a été créée pour le roi Charles II en 1661, afin de remplacer la couronne médiévale qui avait été fondue en 1649. Il ne s'agit pas d'une réplique identique du modèle médiéval, mais comme l'original, la couronne de saint Edward est dotée de quatre croix pattées, quatre fleurs de lys, et deux arches.

Commandée à l'orfèvre royal, Robert Vyner, en 1661, elle est conçue en or massif, sertie de rubis, améthystes, saphirs, grenats, topazes et tourmalines et coiffée d'un capuchon en velours et d'une bande d'hermine.

Ce ne sera pas la seule couronne que portera Charles III le jour de la cérémonie. Durant le service dirigé par l'archevêque de Canterbury, le monarque de 74 ans coiffera également la couronne de l'État impérial, pièce d'apparat régulièrement portée par Elizabeth II, notamment sur le balcon de Buckingham Palace lors de son couronnement. Une couronne qui avait également trôné sur son cercueil durant deux jours.

Cette cérémonie, qui sera retransmise en direct, s'inscrit donc bien dans le respect des traditions, comme l'avait annoncé le palais en octobre dans un communiqué : «Le couronnement reflètera le rôle du monarque aujourd'hui et sera tourné vers l'avenir, tout en étant enraciné dans la longue tradition et la pompe de la monarchie».