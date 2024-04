Meghan Markle : les médias britanniques dévoilent les raisons de son absence lors du couronnement de Charles III

Plusieurs médias britanniques se font échos de témoignages au sujet de l'absence de Meghan Markle lors du couronnement de Charles III, en mai 2023. La duchesse de Sussex aurait tenté d'échanger avec le roi peu de temps auparavant, sans trouver un terrain d'entente.

Meghan Markle n'était pas présente à la cérémonie d'intronisation de Charles III le 6 mai 2023. Depuis le retrait de Meghan Markle et du Prince Harry de leurs fonctions au sein de la famille royale d'Angleterre en février 2021, les tensions entre les Sussex et les Windsor rythment la vie des Britanniques.

Après les révélations fracassantes de Meghan Markle et du Prince Harry lors d'une entrevue inédite avec Oprah Winfrey en 2021, le couple princier avait abordé de nombreux sujets sensibles et s'était attiré les foudres de la famille royale et de leurs sujets.

Les spéculations sur l'absence de Meghan Markle

Quelques temps après la grande interview du couple, Meghan Markle aurait écrit une missive au roi Charles III. D'après plusieurs souces anonymes, la lettre réagissait aux propos sur les accusations de racisme au sein de la Couronne proférées face à Oprah Winfrey. Pour rappel, Harry et Meghan avaient révélé qu'un membre de la famille royale s'était inquiété de la couleur de peau de leur premier enfant.

La correspondance entre Charles III et Meghan Markle aurait débuté suite à une première lettre du souverain d'Angleterre. Le roi aurait exprimé son chagrin face à la rupture familiale entre les Sussex et les Windsor, révèle The Mirror dans ses colonnes.

Une main tendue insuffisante

La réponse de l'ancienne actrice comporterait l'identité de la personne qui aurait fait la remarque. Des sources parlant à The Telegraph, ont indiqué que Meghan Markle était mécontente de la réponse de son beau-pére. Elle n'aurait pas qualifié la personne en question de raciste, mais «soulevait des inquiétudes concernant des préjugés inconscients».

La duchesse de Sussex n'aurait pas jugé «satisfaisante» la réponse du roi, ce qui aurait joué sur son absence à l'Abbaye de Westminster par la suite.

Le média britannique Mirror laisse entendre par ailleurs que seul le roi aurait tendu la main à Meghan Markle après l'interview d'Oprah Winfrey.