Cancer de Charles III : le roi va reprendre ses activités officielles, annonce le palais de Buckingham

Alors que ses médecins ont constaté une amélioration notable de son état de santé, le roi Charles III s’apprête à reprendre des activités publiques dès mardi prochain, a annoncé ce vendredi le palais de Buckingham.

Des résultats «très encourageants». «Sa Majesté le roi reprendra prochainement ses activités publiques après une période de traitement et de récupération à la suite du diagnostic de son cancer», a annoncé ce vendredi le palais de Buckingham dans un communiqué. Si le palais ne livre que peu de précisions quant à l'état de santé du roi, dont on ignore toujours la nature du cancer, un porte-parole de Buckingham a tout de même souligné que «son programme de soins se poursuivra, mais les médecins sont suffisamment satisfaits des progrès effectués jusqu'à présent pour que le roi soit à présent en mesure de reprendre un certain nombre d'engagements publics».

Les traitements seront néanmoins «adaptés si nécessaire pour minimiser les risques sur la guérison» du roi.

Une visite dans un centre de lutte contre le cancer

Accompagné de son épouse Camilla, Charles III se rendra mardi prochain dans un centre de lutte contre le cancer. Le couple royal y rencontrera une équipe médicale et des patients. «Pour marquer cette étape importante, le roi et la reine effectueront une visite conjointe dans un centre de traitement du cancer mardi prochain, où ils rencontreront des médecins spécialistes et des patients», a précisé la famille royale sur X.

His Majesty The King will shortly return to public-facing duties after a period of treatment and recuperation following his recent cancer diagnosis.





Charles, 75 ans, et Camilla, 76 ans, recevront en outre l'empereur Naruhito du Japon et son épouse l'impératrice Masako pour une visite d'Etat fin juin à l'invitation du Royaume-Uni. Le couple impérial japonais avait assisté aux funérailles de la reine Elizabeth II en septembre 2022 à Londres.

Un calendrier adapté

Les apparitions publiques du souverain seront décidées au cas par cas et suivront les recommandations de ses médecins. Ainsi, le roi ne suivra pas un «programme estival complet». En outre, depuis l'annonce de son cancer début février, Charles III avait annulé tous ses engagements publics officiels, tout en continuant à remplir certaines fonctions officielles ou à honorer certains rendez-vous en petit comité, à l'instar de ses entretiens hebdomadaires avec le Premier ministre Rishi Sunak.

A l'approche du premier anniversaire du couronnement de Charles III et de la reine Camilla, «leurs majestés restent profondément reconnaissantes des marques de bienveillance et des vœux qu'elles ont reçu du monde entier lors des joies et des défis de l'année écoulée».

Aucune nouvelle de la princesse de Galles

Le palais de Buckingham avait annoncé début février la maladie du roi, décelée lors d'une opération de la prostate quelques jours plus tôt. Sa dernière apparition publique remonte au 31 mars dernier : après avoir assisté au traditionnel office religieux de Pâques, le roi s'était offert un bain de foule, échangeant poignées de main et amabilités avec le public qui patientait devant la chapelle Saint-George de Windsor, à l'ouest de Londres.

Aucune nouvelle n'a en revanche filtré concernant l'état de santé de la princesse Kate, sa belle-fille, depuis l'annonce de son cancer le 22 mars diagnostiqué après une lourde opération de l’abdomen.