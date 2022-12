Concours «Révèle ton talent by Crédit Agricole d’Île-de-France» : découvrez les 4 gagnants de la 3e édition

Les noms des gagnants du concours «Révèle ton talent by Crédit Agricole d’Île-de-France» ont été dévoilés jeudi soir, à Paris. Une troisième édition parrainée par le journaliste, animateur et réalisateur Mouloud Achour.

Pour la troisième année consécutive, s’est tenu le concours «Révèle ton talent by Crédit Agricole d’Île-de-France», dont les lauréats ont été récompensés jeudi soir lors d’une grande cérémonie animée par l’ambassadeur de l’événement, John Sulo, au sein des locaux du Crédit Agricole d’Île-de-France, situés quai de la Rapée, à Paris (12e).

Sous le parrainage de Mouloud Achour, journaliste, réalisateur, scénariste et animateur de l’émission «Clique» sur Canal+, cette opération vise à accompagner et à récompenser de jeunes talents franciliens, âgés de 18 à 30 ans, qui souhaitent développer un projet personnel dans les domaines de la réalisation et photographie, des arts plastiques, de la musique urbaine, ou en lien avec des thématiques solidaires et environnementales.

Sur les 188 candidatures reçues, 40 ont été soumises au vote du public, puis à la délibération du jury, composé de la directrice du label Epic Records Pauline Duarte, du réalisateur et photographe Rémi Bresse, de l’entrepreneuse Inès Leonarduzzi et de l’illustratrice Aurélia Durand. Les gagnants des quatre catégories ont chacun reçu une dotation matérielle d’une valeur de 5.000 euros pour soutenir, voire concrétiser leur projet. Ils pourront également profiter de conseils d’experts.

Ethan Piboyeux pour la catégorie «Photographie et réalisation»

Avec son projet intitulé «Portraits de cité», Ethan, 21 ans, ambitionne de «rendre visible l’invisible en mettant sur le devant de la scène, la beauté et la mixité culturelle dont regorgent (les) cités parisiennes». A travers la réalisation de portraits d’enfants, de femmes et d’hommes qu’il aimerait exposer, le jeune réalisateur et photographe, auto-entrepreneur depuis trois ans, veut «créer un réel lien social et casser les stéréotypes». (Instagram : @piboyeux.design)

Jade Desbiens pour la catégorie «Arts plastiques»

Le rêve de Jade, 24 ans, a commencé alors qu’elle n’était qu’au lycée et customisait des paires de baskets. Son projet a séduit et les commandes ont afflué, à tel point que la jeune fille, pourtant timide et introvertie, a osé se lancer comme entrepreneure. Cette passion, Jade veut désormais l’enseigner à des collégiens issus de quartiers défavorisés et leur prouver, à travers des ateliers atypiques, ludiques et éducatifs, que «la différence peut être une force». (Instagram : @jade_desbiens)

Steve Yameogo pour la catégorie «Musique urbaine»

A 22 ans, Steve est musicien, compositeur, beatmaker et membre du duo «Yaïr». Totalement dévoué à son art depuis deux ans, le jeune homme aimerait grâce au financement obtenu par ce concours «aller au bout de ses idées». Enregistrant plus d’un million d’écoutes sur les plates-formes de streaming, il s’apprête à sortir un nouvel EP de six titres, alliant hip hop, R’n’B, rythmes africains et musique électro. (Instagram : @yairrrr_)

Lola Levent pour la catégorie «Projets solidaires et environnementaux»

A seulement 27 ans, Lola est à la tête de sa propre agence de management musical baptisée «D.I.V.A», qu’elle a créée en 2020. La particularité de cette structure de conseil ? Elle est non-mixte et s’adresse à des artistes qui s’identifient comme femmes ou non-binaires en France. En 2023, Lola souhaite faire de «D.I.V.A» un label et bouleverser les codes de l’industrie durablement. (Instagram : @diva.mgmt)