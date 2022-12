Noël 2022 : 5 idées sorties à faire en famille pour les fêtes de fin d'année

Le mois de décembre rime avec décoration du sapin, illuminations, et sorties féeriques en famille. Alors que le jour J approche, voici une sélection d’activités qui séduiront les petits comme les grands.

Des dimanches festifs à l'Hippodrome Paris-Vincennes

©Le Trot

Pour les fêtes de fin d’années, l'Hippodrome Paris-Vincennes lance les «Dimanches plaisirs». Jusqu’au 26 février, ce lieu emblématique situé au cœur du Bois de Vincennes fait le plein d’animations pour toute la famille. Les plus petits pourront par exemple visiter les écuries, côtoyer les chevaux, s’initier au poney, et même repartir avec leur diplôme de mini-jockey. Ce rendez-vous est aussi l’occasion de s’offrir une bonne dose d’adrénaline car plusieurs courses de trot, monté et attelé, sont au programme. En plus, vous pourrez les vivre de l'intérieur à bord du bus suiveur, un véhicule qui suit le peloton sur la piste. Et pour ne rien gâcher, ces activités sont gratuites.

«Dimanches plaisirs», Hippodrome Paris-Vincennes (Paris 12e), jusqu’au 26 février.

Une fête de Noël à la cour de Versailles

Le Château de Versailles revêt ses habits de fête. Jusqu’au 1er janvier, les visiteurs pourront se balader dans ce qu’on appelle le «Parcours du Roi», une visite-spectacle hors du commun. A la nuit tombée, les comédiens, les danseurs et les musiciens, tous déguisés en costumes d’époque, envahissent les plus beaux lieux du domaine royal. On pourra aussi bien admirer un ballet de danse typique de l’époque du Roi Soleil dans le salon d’Hercule, qu’assister à d’impressionnants duels d’escrime dans la fameuse Galerie des Glaces. Et pour coller aussi au calendrier de fêtes, un père Noël baroque sera aussi de la partie, et il prendra bien sûr le temps de faire quelques photos avec les enfants.

«Le parcours du Roi», Château de Versailles (78), jusqu’au 1er janvier.

Une balade nocturne au jardin des plantes de Paris

Pour en prendre plein les yeux, direction le jardin des plantes de Paris. Vous pourrez y découvrir en format XXL les plus petites bêtes du monde qui peuplent les prairies, les mares ou encore les forêts. Dès la tombée de la nuit, on pourra par exemple croiser un immense mille-pattes lumineux, des vers-luisants, des papillons… et d’autres animaux plus mystérieux, comme l’étonnant tardigrade, cet animal microscopique aux mille pouvoirs. Au total, une centaine de sculptures monumentales jalonnent ce parcours, qui n’est pas seulement visuel, mais qui nous apprend aussi plein de choses, comme le rôle essentiel de ces petites créatures pour les écosystèmes.

«Mini-mondes en voie d’illumination», Jardin des plantes (Paris 5e), jusqu’au 15 janvier

Un spectacle sur glace au Zénith de Paris

Autre événement à ne pas manquer : le nouveau spectacle féérique de «Disney sur Glace», intitulé «La grande aventure». Le show fait son retour au Zenith de Paris jusqu’au 18 décembre. Les enfants retrouveront ainsi leurs personnages préférés comme Coco, Buzz l’éclair, Aladdin, le bonhomme de neige Olaf, mais aussi l’inusable Mickey. Les chorégraphies sur la glace sont bluffantes et emmènent les danseurs jusque dans les airs. C’est aussi l’occasion de reprendre à tue-tête les chansons devenues cultes tirées des dessins animés. A noter que ce spectacle n'est pas réservé qu'aux parisiens. La troupe Disney sur Glace part en effet en tournée dans toute la France après son dernier Zenith à Paris.

«Disney sur Glace, la grande aventure», jusqu’au 18 décembre au Zénith de Paris (Paris 19e), puis en tournée dans toute la France jusqu’au 5 février.

Un ballet féérique au théâtre Mogador

Après une première saison triomphale, le ballet «Mon Premier Lac des Cygnes», une version spécialement conçue pour le jeune public, fait son retour au théâtre Mogador, à Paris, jusqu’en mars prochain. Ce spectacle est signé Karl Paquette, qui est un ancien danseur étoile de l’Opéra de Paris, et même s’il y a quelques ajustements, il garde toute l'âme de l'œuvre originale. L’exigence chorégraphique reste la même, mais pour séduire les jeunes spectateurs et spectatrices, le ballet a été simplifié en deux actes de 40 minutes chacun. Une voix off permet également aux enfants de mieux comprendre la mythique histoire d’amour entre Odette et le jeune prince, et sachez que vous pourrez y emmener vos enfants ou petits-enfants en pleine journée.

«Mon Premier Lac des Cygnes», Théâtre Mogador (Paris 9e), jusqu’en mars 2023.