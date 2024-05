Cannes : Judith Godrèche présentera un court métrage sur les violences sexuelles

Le festival de Cannes, qui se déroulera du 14 au 25 mai, vient d'annoncer qu'un court-métrage de Judith Godrèche mettant en lumière les récits de victimes de violences sexuelles intègre la Sélection officielle. Il sera projeté le 15 mai sur la Croisette.

Elle a relancé le mouvement de libération de la parole et met tout en oeuvre pour qu'il ne s'éteigne pas. Devenue l'une des figures de proue de la lutte contre les violences sexuelles, Judith Godrèche sera présente à Cannes cette année pour présenter une œuvre qui s'annonce percutante.

Moi aussi (Me too), Judith Godrèche's new short film presented at #Cannes2024!





The actress creates a choral piece which highlights the stories of victims of sexual violence.





The Festival de Cannes will give resonance to these personal accounts on May 15, at the Un Certain… pic.twitter.com/QvDkPq4utu

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 7, 2024