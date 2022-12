Les grands destins : un nouveau rendez-vous historique sur CNEWS avec Marc Menant et Christine Kelly

Dans l’émission «Les grands destins», diffusée tous les dimanches à 11h sur CNEWS, Christine Kelly et Marc Menant retracent la vie d’une personnalité qui a marqué le cours de l’Histoire.

Des noms gravés dans la mémoire collective. Après «La belle histoire de France», Christine Kelly et Marc Menant se retrouvent à la tête d’un nouveau rendez-vous historique de 45 minutes environ baptisé «Les grands destins», à suivre tous les dimanches à 11h sur CNEWS. Ensemble, dans la complicité, ils retraceront la vie de ceux qui ont fait l’Histoire, qu’ils soient scientifiques, philosophes, écrivains… de Voltaire à Thomas Edison, en passant par Molière, Clémenceau, Saint-Exupéry, Léonard de Vinci, La Fontaine, Albert Einstein, ou encore Marie Curie.

Des enseignements pour le futur

Après un premier numéro consacré à Jean de la Fontaine, c’est Christophe Colomb qui sera à l’honneur ce dimanche 11 décembre. Et pour Marc Menant, il est plus que jamais important de retracer le destin de ces personnalités hors du commun. «Retracer leur vie, leur parcours, est essentiel, car cela nous montre que nous ne sommes pas condamnés à un petit quotidien anémique. Que l’on est capable d’envergure, capable d’embrasser la vie avec fougue, avec appétit», explique-t-il.

Pour Christine Kelly, cette émission s’inscrit parfaitement dans la continuité de «La belle histoire de France», et permet de continuer à nourrir la curiosité des téléspectateurs. «L’émission ‘La belle histoire de France’ est terminée, et je pense qu’il était important de continuer cette plongée dans l’histoire. Car nous avons besoin de ces fenêtres sur le passé pour éclairer notre présent. Entrer dans la vie de personnages qui ont marqué l’histoire, cela permet non seulement de nourrir la culture générale des téléspectateurs, mais aussi d’en savoir plus sur ces figures emblématiques qui ont réussi, et comment ils ont su surmonter tous les obstacles de la vie», précise-t-elle.

Les grands destins, tous les dimanches à 11h, sur CNEWS