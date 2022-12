Le Théâtre Mogador va proposer des billets gratuits destinés aux publics éloignés de la culture

Le théâtre Mogador s’engage pour donner accès à la culture à tous les publics et lance ses billets suspendus. Le théâtre prévoit d’attribuer entre 200 et 300 billets gratuits à des associations, pour permettre à des personnes éloignées de la culture d’assister au spectacle événement le Roi Lion, actuellement à l’affiche.

Des billets solidaires. Pour mener à bien cette initiative, le théâtre s’inspire du concept des cafés suspendus, coutume née à Naples et connue en Italie sous le nom de café sospeso, qui consiste à régler deux cafés, l’un pour soi, l’autre prépayé pour une personne qui n'aurait pas les moyens de se l’offrir. Sur ce modèle, le théâtre Mogador lance jusqu'au 31 décembre sur la plate-forme Dartagans une campagne d'appel aux dons. Cette dernière a déjà récolté plus de 2.000 euros, soit plus de 80 % de son objectif.

Concrètement, pour chaque billet financé par les donateurs, le théâtre offre lui aussi une place. «Un billet financé = deux places disponibles», résume Olivier Lazzarini, directeur marketing de Stage Entertainment France, société propriétaire du théâtre Mogador. Et de préciser que grâce au soutien des donateurs, de l'abondement du théâtre, et de son partenaire le CIC, le théâtre Mogador entend proposer entre 200 et 300 billets gratuits.

Des billets qui seront redistribués par le théâtre à des associations qui soutiennent, par exemple, «les familles en difficultés, les parents isolés, ou encore des associations qui accueillent des réfugiés», poursuit-il.

Multiplier les initiatives

Une initiative qui s'inscrit dans une démarche plus globale d'ouverture à tous les publics, notamment malvoyant et malentendant souligne-t-il, alors que le théâtre a accueilli sur deux dates en novembre quarante spectateurs en situation de handicap, grâce à la création d'audio description et de bande magnétique créées spécialement pour les représentations du «Roi Lion», avec le soutien de l'association Accès Culture. Des représentations qui se sont poursuivies par une rencontre avec la troupe.

«Ça a été un grand succès. C'est encore perfectible mais ça ne peut que nous inciter à poursuivre cette opération en 2023, et à pousser le curseur encore plus loin avec les billets suspendus», précise Olivier Lazzarini. Et de conclure : «on a un rôle sociétal à jouer». Si l'initiative des billets suspendus est une réussite, elle pourrait d'ailleurs se pérenniser.