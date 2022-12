Noël 2022 : le Concert Spirituel conclut en apothéose ce dimanche les concerts gratuits à Neuilly-sur-Seine

La magie opère toujours. Après deux week-ends de concerts à Neuilly-sur-Seine, la mairie poursuit son offre gratuite et tout public, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Une dernière occasion de se plonger dans la beauté et l'élégance de répertoires qui font la part belle aux thématiques de Noël, à l'image du concert d'Hervé Niquet et son Concert Spirituel, ce dimanche 18 décembre, pour un programme consacré à l'incontournable Haendel.

Un florilège à l'énergie jubilatoire, pour conclure comme il se doit la nouvelle série de concerts de Noël gratuits organisés par la mairie de Neuilly-sur-Seine.

Grand spécialiste des oeuvres cérémoniales, grandioses, festives et «à grand spectacle», Hervé Niquet convoque son prestigieux Concert Spirituel ce dimanche 18 novembre, à 16h, en l'Eglise Saint-Pierre, pour offrir au public une des partitions phares d'un compositeur dont il connaît la musique sur le bout des doigts, autant que son génie pour les oeuvres à l'énergie débordante et communicative. Le germano-britannique Georg Friedrich Haendel (1685-1759) propose en effet avec son «Te Deum de Dettingen» une composition puissante, qui «accumule une tension et une énergie qui deviennent débordantes et jouissives», comme le précise Hervé Niquet dans sa note d'intention.

Imaginée en 1743, l'oeuvre se veut avant tout, comme il était de tradition à l'époque, une ode à la victoire de l'Angleterre sur la France à Dettingen, la même année, et, plus généralement, une célébration de la couronne d'Angleterre.

Elle sera suivie des «Coronation Anthems», composés pour le couronnement de George II, puis de plusieurs airs de cours, comme «Zadok The Priest» et son choeur pétillant. Nul doute que le savoir faire d'Hervé Niquet, dont les interprétations des oeuvres de Haendel sont saluées unanimement à travers le monde, saura offrir au public de ce dimanche un spectacle à la chaleur et l'intensité communicatives, capables de réchauffer même les plus engourdis !

Coronation Anthems, Le Concert Spirituel, dir. Hervé Niquet, dimanche 18 décembre, 16h, Eglise Saint-Pierre, 90, avenue du Roule, 92200 Neuilly-sur-Seine.