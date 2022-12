Terry Hall, le chanteur du groupe The Specials, est mort à 63 ans

Le groupe de ska britannique The Specials est en deuil. Son chanteur Terry Hall est décédé à l’âge de 63 ans, a-t-on appris lundi.

Il était le chanteur du groupe de ska britannique The Specials, créé à la fin des années 1970 et qui avait sorti un album de reprises l’an dernier. Terry Hall est mort à seulement 63 ans.

It is with great sadness that we announce the passing, following a brief illness, of Terry, our beautiful friend, brother and one of the most brilliant singers, songwriters and lyricists this country has ever produced. (1/4) pic.twitter.com/qJHsI1oTwp

