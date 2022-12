Tiktok : voici les 5 meilleurs comptes pour faire lire les ados

Mangas, classiques, New Romance…Sur Tiktok, on retrouve de nombreux comptes dédiés à la littérature. Et certains rencontrent un grand succès chez les adolescents.

Sur le réseau social Tiktok, les utilisateurs donnent leur avis sur leurs dernières lectures via le hashtag viral #BookTok. Leurs vidéos encouragent les tiktokeurs de la génération Y et Z à découvrir de nouveaux auteurs.

@nous_les_lecteurs

Victoire est passionnée de romance. Via son compte @nous_les_lecteurs, elle donne régulièrement des conseils de lecture à ses 160.000 abonnés. A travers de courtes vidéos, elle nous parle des livres qu’elle ne voulait pas lire et qu’elle a finalement adoré, de ceux qu’ils l’ont déçus, mais aussi de ses auteurs préférés, comme Penelope Douglas, Anita Rigins, qui a écrit «J'aime pas Noël ni les voleurs de taxis», ou encore d’Emma Green, à qui l’on doit notamment «Love & Lies on Campus».

@entouteslettres

Pour avoir le bon livre entre les mains, (re)découvrir les classiques, et apprendre plein d'anecdotes sur l'histoire littéraire, vous pouvez compter sur @entouteslettres. Amélie Nothomb, Virginie Despentes, Marcel Proust, Baudelaire, Apollinaire... Valentine, la créatrice du compte, s'intéresse à tous les grands auteurs, du XIXe au XXIe. Son truc pour donner envie de lire ? Partager des citations fortes issues de ses ouvrages préférés. Parmi eux, «Fragments d'un discours amoureux», de Roland Barthes, ou encore «Vivre vite», de Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022.





@Le templedumanga

Les amateurs de mangas peuvent aller suivre @Le templedumanga. Passionné de culture geek, Josh décrypte et résume, non sans une touche d'humour, les grands classiques du genre, de la série «Tokyo Ghoul», à «Space Punch», «One Piece», en passant par «Psyren», et «Demon Slave». Il met également au défi les utilisateurs en leur proposant des quiz et devinettes autour de l'univers manga. Et son contenu rencontre un énorme succès puisque @Le templedumanga rassemble plus de... 1,5 million d'abonnés.

@lecafedejeanne

On peut également s'arrêter au «Café de Jeanne». Sur ce compte, on trouve une sélection de livres qui font réfléchir, qui font voyager, qui font oublier la réalité... Jeanne nous parle aussi des ouvrages qui ont magnifiquement été adaptés au cinéma comme «Les Choses humaines», de Karine Tuil, adapté par Yvan Attal. D'autres vidéos présentent des chef-d'oeuvres de moins de 200 pages, ou encore les livres grâce auxquels elle est tombée amoureuse de la lecture, et l'ouvrage «Par les routes», de Sylvain Prudhomme, n'y est pas pour rien.

@kenyaohf

Vous aimez le surnaturel, les mondes imaginaires, les dragons, les fées, et autres créatures magiques ? Alors direction le compte de Kenya (@kenyaohf). La jeune femme est une férue de fantasy et partage tous ses coups de coeur : «Le poison écarlate», de Maria V. Snyder, «Un sort si noir et éternel», de Brigid Kemmerer, «Dance of Thieves», de Mary E. Pearson... Et si vous êtes à la recherche d'histoires bien précises, n'hésitez pas à lui demander, elle répond à ses abonnés en vidéo.