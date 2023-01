Céline Dion absente de la liste des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps de Rolling Stone, les fans en colère

Le magazine Rolling Stone a publié le 1er janvier sa liste des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps, en snobant Céline Dion. Un camouflet pour les fans de la chanteuse canadienne.

Adele, Rihanna, Taylor Swift, Lana Del Rey... Mais pas Céline Dion. L’interprète de «My Heart Will Go On» est introuvable dans la liste pourtant longue des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps du magazine Rolling Stone.

Céline Dion was not included on Rolling Stone’s 200 Greatest Singers of All Time list. pic.twitter.com/pJKFEfhaYE — Pop Base (@PopBase) January 1, 2023

Une hérésie pour tous les fans de la chanteuse aux cinq Grammy Awards, dont l’immense succès n’est plus à prouver. Ils crient à l’injustice, rappelant que leur idole à la carrière légendaire coche bien toutes les cases pour mériter de figurer dans ce top dont les critères ne se limitent pas aux qualités vocales, puisque sont également pris en compte l’étendue du travail et le sens du spectacle.

Les déçus ont pris leur clavier pour exprimer leur colère et leur tristesse sur les réseaux sociaux.

«Rolling Stone qui omet Céline Dion de sa liste des meilleurs chanteurs de tous les temps c'est un crime contre l'humanité. Je téléfone à la police» (sic); «Une liste des plus grands chanteurs de tous les temps sans Céline Dion et où Taylor Swift est loin devant Kelly Clarkson, Alicia Keys... Une grosse blague», ou encore «On pourra dire que c'est à cause de cela que je suis devenu un méchant», peut-on notamment lire.

Rolling Stone omitting the Céline Dion from its list of the greatest singers of all time is a crime against humanity.





Je téléfone à la police. pic.twitter.com/Ql69KEA24G https://t.co/cXaOc5w3eO — Ashton Pittman (@ashtonpittman) January 1, 2023

what do you mean celine dion is not on the rolling stone list??? pic.twitter.com/iIK4yNvQIx — FENTY LEAGUE SECRETARY (@andysinterlude2) January 2, 2023

celine dion not being included on rolling stone’s 200 greatest singers of all time is my villain origin story pic.twitter.com/PaibIC10Vh — (@chofornal) January 2, 2023

Finding out Celine Dion wasn’t even mentioned on that flop Rolling Stone list pic.twitter.com/PNkIuzSb3R — Liam Gareau (@liamgareau) January 1, 2023

Je vais arrêter de prendre Rolling Stone au sérieux !!!



Une liste des plus grands chanteurs de tous les temps sans Céline Dion et où Taylor Swift est loin devant Kelly Clarkson, Alicia Keys...



Une grosse blague !!! https://t.co/I9rLSMs8Iz — Toumba Darhyl (@darhyl_toumba) January 1, 2023

Certains espèrent qu’il ne s’agit que d’une erreur d’impression.

D'autres appellent le magazine à présenter des excuses pour cette erreur «criminelle», et à republier une nouvelle liste intégrant la star.

Dear @RollingStone. This is Céline Dion.





Leaving her off your Top 200 Greatest Singers of All Time list has to be an honest and regrettable mistake… because doing it intentionally would be criminal.





So… please fix it. pic.twitter.com/ZyM3YYxYzz — Bonnie Bernstein (@BonnieBernstein) January 2, 2023

A l'heure où nous écrivons ces lignes, le magazine n'a pas modifié sa liste dont voici le top 10 : Aretha Franklin, suivie de Whitney Houston, Sam Cooke, Billie Holiday et Mariah Carey. Les six places suivantes sont occupées par Ray Charles, Stevie Wonder, Beyoncé, Otis Redding et Al Green.