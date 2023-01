Marvel : Jeremy Renner hospitalisé dans un état critique

Selon le site américain The Hollywood Reporter, Jeremy Renner, connu pour incarner le personnage de Hawkeye dans les films Marvel, a été hospitalisé dans un état critique, mais stable, ce dimanche suite à un «accident domestique de déneigement» lié aux conditions météorologiques.

Des nouvelles inquiétantes. L’acteur Jeremy Renner, connu pour ses rôles dans le film «Avengers», «Mission Impossible, ou encore «Jason Bourne», a été hospitalisé ce dimanche dans un état critique, mais stable, suite à un «accident domestique de déneigement» lié aux conditions météorologiques, rapporte le site américain The Hollywood Reporter. «Nous pouvons confirmer que Jeremy se trouve dans un état critique, mais stable et souffre de blessures après un accident en lien avec les conditions météorologiques alors qu’il déneigeait plus tôt dans la journée (dimanche)», a déclaré un représentant du comédien dans un communiqué.

Il est également précisé que Jeremy Renner est entouré par les membres de sa famille et qu’il «reçoit d’excellents soins». Le porte-parole n’a pas apporté d’autres précisions, notamment sur le lieu de l’accident. Selon le bureau du shérif local, une intervention a eu lieu sur la propriété de l’acteur située dans la station de Mt. Rose-Ski Tahoe, non loin de la ville de Reno, dans le Nevada. Jeremy Renner a été transporté par voie aérienne à l’hôpital le plus proche. Les autorités enquêtent actuellement afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Actuellement au générique de la série «Mayor of Kingstown» diffusé sur Paramount+, Jeremy Renner est connu du grand public pour avoir incarné le rôle de Clint Barton/Hawkeye dans les fictions Marvel, notamment dans «Avengers : Endgame». Il a également donné la réplique à Tom Cruise dans «Mission Impossible : Ghost Protocol», et sa suite, «Rogue Nation». Le comédien avait également pris la suite de Matt Damon dans le film «The Bourne Legacy» en 2012.