Earth, Wind and Fire : Fred White, le batteur du groupe, est mort

Fred White, batteur du groupe «Earth, Wind and Fire» est décédé ce dimanche à l’âge de 67 ans, a rapporté son frère Verdine White sur les réseaux sociaux. Les causes de sa mort n’ont pas été révélées.

Énorme tristesse. C’est sur Instagram que Verdine White, membre du groupe «Earth, Wind and Fire», a annoncé la disparition de son frère, Fred, 67 ans, qui fut le batteur de la formation lancée en 1969 par son autre frère, Maurice White, mort en 2016. «Notre famille est attristée aujourd'hui par la perte d'un membre de la famille incroyable et talentueux. (…) Il rejoint nos frères Maurice, Monte et Ronald au paradis et joue désormais de la batterie avec les anges», peut-on lire. Les causes de la mort n’ont pas été dévoilées.

Fred White a officiellement rejoint le groupe «Earth, Wind and Fire» en 1974, à l’âge de 19 ans. Il a été le batteur sur 8 albums au total, et c’est lui qui est à la batterie pour certains des plus grands tubes de la formation, notamment September, Boogie Wonderland, ou encore Saturday Night. Il faisait partie des 9 membres de «Earth, Wind and Fire» a avoir été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame de Cleveland, panthéon américain du rock et de la musique populaire, en 2000.

Le groupe n’a jamais cessé de se produire depuis son lancement, et avait connu un regain de notoriété en 2009 après l’élection de Barack Obama à la présidence des États-Unis d’Amérique où il avait été invité à se produire à la Maison Blanche pour célébrer le début de son premier mandat.