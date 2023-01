Théâtre : Valérie Donzelli, Olivia Ruiz, Valérie Perrin... ont pris la plume pour la 11e édition du Paris des femmes

Le festival de théâtre Paris des femmes revient dès jeudi et jusqu'au 7 janvier pour une 11e édition, avec toujours pour ambition de braquer les projecteurs sur les auteures féminines, encore trop peu représentées dans le spectacle vivant. Au programme : neuf pièces inédites courtes qui seront données sur 3 jours.

Une écriture au féminin. Cette année, l'actrice et réalisatrice Valérie Donzelli, la chanteuse et écrivaine Olivia Ruiz ou encore la romancière Valérie Perrin, à qui l'on doit notamment le best seller «Changer l'eau des fleurs», figurent parmi les neuf auteures à avoir signé une pièce courte spécialement imaginée pour l'occasion. Des créations qui seront dévoilées, dès demain et jusqu'à samedi, à la Pépinière théâtre.

Au total, ce sont neuf pièces abordant toutes la notion de promesse - thème de cette édition - qui seront présentées sur trois jours (trois pièces par jour), avec pour objectif de valoriser l'écriture et la créativité des dramaturges femmes, alors même que leur travail n'a représenté qu'un tiers des productions théâtrales de l'année 2021.

Des textes aux registres variés

Parmi les auteures de cette édition, on retrouvera également Claire Berest, Emmanuelle Bayamack-Tam, Jeanne Benameur, Axelle Jah Njiké, Joy Sorman ou encore Maud Ventura, Prix du premier roman en 2021.

L'occasion, par exemple, de découvrir dans «Le choix amoureux» de Maud Ventura, la comédienne Bérengère Krief face à un choix crucial à la veille de son mariage, alors qu'elle hésite entre trois hommes... qui sera finalement choisi par le public, ou de voir surgir les fantômes du passé dans «De toi à moi» d'Olivia Ruiz, avec en toile de fond une question : est-il plus difficile de trahir les promesses que l'on se fait à soi-même ou aux autres ? Sans oublier Jeanne Benameur avec «Tenir Parole», ou le combat d'une femme qui, alors que son immeuble devait être détruit, a campé sur le toit de ce dernier avec ses enfants pour obtenir la maison qui lui avait été promise.

Des textes aux registres variés, à l'image de toutes les femmes qui ont pris la plume depuis les débuts du festival. Des personnalités aussi diverses que Jane Birkin, Amélie Nothomb, Isabelle Carré, Leïla Slimani ou encore Delphine de Vigan.