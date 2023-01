César 2023 : Leïla Bekhti, Jamel Debbouze, Ahmed Sylla... Découvrez les artistes qui présenteront la 48e édition

Il n’y aura pas un mais plusieurs maîtres de cérémonie lors de la prochaine édition des César qui se tiendra le 24 février, à l’Olympia. Leïla Bekhti, Jamel Debbouze ou encore Ahmed Sylla feront partie des présentateurs.

La 48e cérémonie des César, qui aura lieu le 24 février à l’Olympia, à Paris, et qui sera retransmise en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+, sera présidée par l’acteur Tahar Rahim.

Pour présenter cette grand-messe du cinéma français, Leïla Bekhti, Jérôme Commandeur, Jamel Debbouze, Emmanuelle Devos, Léa Drucker, Eye Haïdara, Alex Lutz, Raphaël Personnaz et Ahmed Sylla succèderont à Antoine de Caunes qui officiait l’an dernier - pour la dixième fois - en tant que maître de cérémonie.

«Une présentation collégiale et joyeuse en soutien à la création cinématographique, une mobilisation collective au service d’une cérémonie renouvelée qui mettra en valeur la diversité et la richesse du cinéma en France», ont indiqué l’Académie des César et Canal+ dans un communiqué commun, ce mercredi 11 janvier.

Les organisateurs ont tenu à rappeler que «ces artistes partageront leur amour du cinéma et célèbreront le temps de ce grand événement, celles et ceux qui l’auront fait briller cette année», ajoutant que la direction artistique sera assurée par Eric Lartigau, réalisateur de «La famille Bélier» et «Cet été-là», actuellement en salles.