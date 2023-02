«La nuit du 12» décroche le César des lycéens 2023

Créé il y a quatre ans, le César des lycéens a été décerné ce lundi au film «La nuit du 12», de Dominik Moll. Un thriller qui a par ailleurs été sacré à six reprises lors de la 48e cérémonie, qui se déroulait vendredi dernier, à l’Olympia.

Alors qu’il a remporté six statuettes, dont celui du meilleur film, lors de la 48e cérémonie des César qui s’est tenue vendredi dernier à l’Olympia, à Paris, le thriller de Dominik Moll, «La nuit du 12», s’est vu décerner ce lundi 27 février le César des lycéens.

Succédant à «Bac Nord» de Cédric Jimenez, ce long-métrage, qui met en scène Bouli Lanners (César du meilleur acteur dans un second rôle) et Bastien Bouillon (César du meilleur espoir masculin), s’intéresse à un meurtre non-résolu, celui de Maud, une jeune femme de 21 ans brûlée vive en 2013, à 25 km à l’est de Paris. A l'époque, ce fait-divers avait bouleversé la France.

Le jury de l'édition 2023 se composait de près de 2.000 élèves de terminale, issus de 80 classes de lycées généraux, technologiques et professionnels.

Le César des lycéens a vu le jour en 2019 grâce au ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et à l’Académie des César, en collaboration avec le Centre national du cinéma et la Fédération des cinémas français.