Aya Nakamura : voici quatre choses que vous ne savez sans doute pas sur la chanteuse

Après l'annonce de son concert à l'Accor Arena de Paris le 26 mai prochain, Aya Nakamura sort un nouvel album nommé DLK, ce vendredi 27 janvier. Avec plus de 3 millions de followers qui suivent la diva sur Instagram, ce quatrième album est très attendu par les fans. L'occasion pour nous de vous dévoiler 4 informations méconnues sur sa vie.

C'est sans doute l'une des stars les plus exposées, mais aussi les plus mystérieuses de la décennie. Aya Nakamura a fait notamment de nouvelles révélations dans les médias et sur les réseaux sociaux à l'occasion de la promotion son nouvel album DLK, qui sort ce vendredi 27 janvier. Mais ces dernières années, la chanteuse a aussi su révéler des éléments plus personnels sur sa carrière, ses choix et sa personne.

Elle a ETE PLACÈE dans un foyer

Ainée d'une fratrie de cinq enfants, la jeune femme de 27 ans a récemment confié au magazine du Monde avoir été retirée de ses parents et avoir été placée dans un foyer lorsqu'elle était adolescente. Sa relation avec son père semble aussi compliquée, puisque celui-ci n'aurait jamais écouté sa musique, et ne prendrait que très rarement de ses nouvelles.

Son nom de scÈNE est inspirÉ d'une sÈrie

Nakamura n'est pas son vrai nom de famille. La jeune chanteuse s'appelle en réalité Aya Danioko. Son nouvel album, «DNK» fait d'ailleurs référence à son nom de famille d'origine. Elle a choisi le nom «Nakamura» en référence au personnage «Hiro Nakamura», de la série Heroes, qui a le pouvoir de voyager dans le temps et de se téléporter.

Elle a ete contactée pour participer a secret story

Aya avait été approchée par les équipes de production de Secret Story pour participer à la 11e et dernière saison, en 2017. Elle avait refusé d'intégrer la maison des secrets, car elle souhaitait à tout prix être chanteuse et ne voulait pas avoir «l'étiquette» de candidate de télé-réalité.

ELle a fait ses etudes dans la mode

Même si la jeune femme est passionnée par la musique depuis toute petite, elle avait entrepris des études de mode. Elle était aussi vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter C&A, et cela une semaine avant d'enregistrer son tout premier single.