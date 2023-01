Aya Nakamura : tout savoir sur «DNK», son nouvel album qui sort ce vendredi

Après «Journal intime», «Nakamura» et «Aya», la chanteuse Aya Nakamura revient ce vendredi avec «DNK», son quatrième album. Une sortie très attendue par ses fans.

Alors qu’elle comparaissait jeudi devant le tribunal de Bobigny pour des faits de violences réciproques sur conjoint avec le père de sa fille, Aya Nakamura dévoile ce vendredi son quatrième et nouvel album «DNK», faisant référence à son vrai nom de famille Dianoko.

A 27 ans, celle qui est, depuis la sortie de son album «Aya» en 2020, devenue la chanteuse francophone la plus écoutée au monde, revient avec quinze nouveaux titres qui oscillent entre zouk, rythmes portoricains et R’n’B chaloupé qui est par ailleurs la signature de l'interprète de «Pookie».

On retrouve des morceaux d’une grande sensualité, mais aussi des chansons qui évoquent les périodes sombres de sa vie de couple. En témoigne «T’as peur» en featuring avec Myke Towers, au titre des plus explicites.

La chanteuse s'amuse toujours avec la langue française

Les auditeurs pourront retrouver Kim, SDM et le jeune Tiakola. Et une langue française toujours malaxée avec un florilège de mots en argot. «Je peux comprendre que certains se disent : 'pour qui elle se prend celle-là, à nous narguer avec notre langue française' mais c'est important d'accepter la culture des autres, et moi j'ai une double culture», expliquait-elle déjà à l'AFP il y a trois ans.

Reste à savoir si l’artiste, qui compte près de 3 millions de followers sur Instagram, pourra avec «Baby», l’un des morceaux phares de l’album, égaler le record de «Djadja» qui enregistre plus de 900 millions de vues sur YouTube et a fait danser les enfants et les danseurs de Madonna.

Si elle sera l’une des têtes d’affiche du festival Lollapalooza Paris et se produira le même soir que la star Kendrick Lamar, Aya Nakamura défendra «DNK» sur scène lors de trois concerts dans la capitale, à l’Accor Arena, du 26 au 28 mai.