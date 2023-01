«Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» : le face-à-face entre Kang et Scott Lang s'annonce explosif dans un nouveau teaser

Attendu dans les salles françaises le 15 février prochain, «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» a eu droit à un nouveau teaser publié par Marvel, dans lequel le face-à-face entre Kang le conquérant et Scott Lang s’annonce épique.

Ça va faire mal. Le nouveau teaser du film «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» publié par Marvel ne révèle aucun point supplémentaire concernant l’intrigue, mais promet un affrontement épique entre Scott Lang et Kang le conquérant. On y entend Ant-Man hurler le nom de son redoutable adversaire, alors qu’ils s’apprêtent à se livrer une bataille sans merci.

Dans un entretien au site américain Entertainment Weekly en décembre dernier, le réalisateur Peyton Reed avait promis que ce troisième volet des aventures de l’homme-fourmi n’aurait rien à envier aux films centrés sur les Avengers en terme d’action. Et que les spectateurs en prendraient plein les yeux.

«Les gens pensaient autrefois que les films Ant-Man étaient un agréable amuse-bouche après le gigantesque film Avengers. Pour ce troisième volet, je me suis dit ‘Je ne veux plus être l’amuse-bouche. Je veux être le gros film Avengers’», a-t-il déclaré. Après une apparition dans le dernier épisode de la série «Loki», Kang le conquérant est annoncé comme le principal antagoniste des prochains Marvel, en remplacement de Thanos.

«Dans les comics, Kang domine le temps, c’est un voyageur temporel. Sa situation est un peu différente dans ce film, mais je ne dévoilerai rien. Alors que nous menons des existences linéaires, de l’enfance à la mort, Kang, lui, n’existe pas de cette manière», ajoutait Peyton Reed.