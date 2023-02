Michel Houellebecq : Qui est Qianyum Lysis, la femme de l'écrivain ?

Qianyum Lysis Houellebecq, la femme de Michel Houellebecq, apparaît dans le trailer d’un court-métrage manifestement pornographique, auquel a participé l’écrivain français.

Michel Houellebecq fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Et pour cause, le célèbre écrivain est à l’affiche d’un court-métrage… pornographique. Dans le trailer, partagé par le collectif néerlandais Kirac (Keeping It Real Art Critics), on apprend que l’auteur aurait pris contact avec le réalisateur après avoir dû annuler son voyage de noces au Maroc.

Michel Houellebecq est en effet marié. Et lors de ce séjour, son épouse, Qianyum Lysis, avait même prévu d’offrir à l’auteur de 66 ans «une tournée de prostituées». C’est en tout cas ce qu'une voix off explique dans la bande-annonce du film «Kirac 27», dans lequel elle apparaît, et dont on vous épargne les images. Mais que sait-on sur Qianyum Lysis Houellebecq ?

mariés en 2018

Originaire de la province de l’Anhui (Chine), Qianyum Lysis a rencontré Michel Houellebecq, prix Goncourt 2010 pour «La carte et le territoire», lors de ses études à La Sorbonne. A cette époque, elle préparait une thèse de littérature sur celui qui allait devenir son mari. L’écrivain et Qianyum Lysis, de 20 ans sa cadette, se sont dit «oui» le 21 septembre 2018. La chanteuse Carla Bruni-Sarkozy faisait notamment partie des invités.

Selon le magazine Gala, le couple a été vu ensemble pour la première fois en septembre 2016 à l’occasion de la remise du prix Frank Schirrmacher, à Berlin. Et comme son mari, elle aime les mots. En effet, Mme Houellebecq tient un compte Tumblr sur lequel elle partage plusieurs de ses écrits, surtout des poèmes.

Adepte de la calligraphie et du dessin, Qianyum Lysis Li poste également ses travaux, notamment des portraits. Mais pas que. La femme de l'écrivain alimente aussi son profil avec des dessins sensuels et érotiques, et des photographies d’elle en noir et blanc, pour le moins suggestives.