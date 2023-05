Michel Houellebecq : l'écrivain va raconter ses déboires de «star du porno» dans un livre à paraître le 24 mai

Récemment sous le feu des projecteurs suite à sa participation à «Kirac 27», un film pornographique expérimental néerlandais, dont il accuse le réalisateur de lui avoir menti sur le contenu, l'écrivain Michel Houellebecq livrera sa version des faits dans le récit «Quelques mois dans ma vie», à paraître le 24 mai aux éditions Flammarion.

Tout expliquer pour éteindre l'incendie. Le romancier Michel Houellebecq va publier le 24 mai un récit de ses déboires avec un cinéaste néerlandais, qui l'a embauché comme acteur pour un film pornographique, ont annoncé mercredi les éditions Flammarion, relayées par l'AFP.

Le livre de 112 pages s'intitulera «Quelques mois dans ma vie, octobre 2022-mars 2023», indique l'éditeur. Le quatrième de couverture sera rédigé comme tel : «Pour la première fois dans ma vie je me sentis traité, absolument, comme l'objet d'un documentaire animalier; il m'est difficile d'oublier ce moment».

En novembre 2022, l'auteur de «La Carte et le Territoire», prix Goncourt 2010, a signé un contrat avec le réalisateur Stefan Ruitenbeek, en vue d'un film pornographique. Deux versions s'opposent quant au déroulement du tournage, à Paris et Amsterdam en décembre. Selon M. Ruitenbeek, celui-ci s'est très bien passé et devrait donner un bon film. M. Houellebecq accuse au contraire le réalisateur de l'avoir piégé alors qu'il voulait ne pas être reconnaissable.

Une version déjà entendue devant la justice

L'écrivain a déjà raconté sa version des faits dans une lettre ouverte à M. Ruitenbeek publiée sur son site internet, dans des documents transmis aux justices française et néerlandaise pour tenter de faire interdire le film, et dans des tribunes publiées par divers titres de la presse en Europe, comme le Corriere della sera italien, ou l'espagnol El País. Le tribunal judiciaire de Paris, s'estimant incompétent, et le juge des référés du tribunal d'Amsterdam, pour lequel le contrat était licite et a été respecté, ont tous deux débouté M. Houellebecq de sa demande de faire interdire le film.

Une bande-annonce de ce film intitulé «Kirac 27» (du nom du collectif artistique néerlandais Kirac à l'origine du projet) a été publiée sur internet en mars, puis retirée.

Michel Houellebecq est un écrivain français très influent, reconnu pour sa qualité d'observation des dérives individualistes des sociétés occidentales. Mais il est aussi controversé en raison de prises de position jugées racistes et islamophobes. Son dernier livre en date est le roman «Anéantir», paru en janvier 2022.