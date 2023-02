The Head : le thriller de retour sur Canal+ avec six nouveaux épisodes sous haute tension

Deux ans après sa sanglante première saison, la série «The Head» revient ce 2 février sur Canal+, avec une saison 2 en huis clos sur un cargo qui va mettre les nerfs des téléspectateurs à rude épreuve.

«Au milieu de l'océan, il n'y a aucun moyen de fuir...», annonce la tagline, histoire de poser le décor. C'est en effet avec une saison 2 en haute mer que le slasher «The Head» fait son retour à partir de ce 2 février sur Canal+.

Créée par Alex et David Pastor, l’ambitieuse coproduction internationale quitte la station scientifique antarctique Polaris de la saison 1 pour prendre le large, mais se place de nouveau sous les signes du mystère et de la terreur, pour offrir aux téléspectateurs un huis-clos paranoïaque sous haute tension.

Deux ans après le bain de sang de la première saison, les six nouveaux épisodes de «The Head» prennent cette fois pour décor un énorme cargo au beau milieu du Pacifique, où il faudrait plusieurs jours pour rejoindre la moindre côte, est-il précisé dans le premier épisode, alors que la croisière n'est définitivement pas partie pour s'amuser.

On y retrouve les deux acteurs principaux de la saison 1, Arthur (John Lynch), le scientifique prêt à tout pour trouver un remède au réchauffement climatique, qui poursuit ses recherches dans un labo installé sur le navire, et Maggie (Katharine O'Donnelly), l'ancienne docteure de la station Polaris qui n'aurait a priori rien à faire là-bas... Mais Arthur commence à craindre qu'elle n'ait pris place à bord lorsqu'un membre de l'équipage est retrouvé décapité. Dès lors, les cadavres ne vont cesser de s’accumuler avec un mode opératoire qui n’est pas sans rappeler le cauchemar de la saison 1.

Comme une tragédie grecque

«J'aime présenter la première saison de ‘The Head’ comme une grande tragédie grecque où un groupe de personnages est condamné à la souffrance éternelle pour ses propres péchés, a confié le réalisateur Jorge Dorado. La deuxième saison tente de garder la même impulsion, presque prophétique, avec un groupe de personnages dont les masques tombent dès qu’ils sont confrontés à la violence», explique-t-il.

«J'ai retravaillé avec l'idée de revisiter le roman ‘Ils étaient dix’ d'Agatha Christie, couplé au genre du thriller de survie. Cette fois, nos personnages se retrouvent enfermés sur un navire au beau milieu de l'océan Pacifique, sans aucun moyen de se cacher ou de fuir, mais aussi sans être équipés pour affronter l'horreur qui les attend. En ce sens, dans cette nouvelle saison, mon intention est de créer du pur divertissement, avec en même temps une réflexion sur la condition humaine et la façon dont nos peurs, nos obsessions et l'éducation que nous avons reçue peuvent nous conduire irrémédiablement vers un abîme tragique.»

Après une saison 1 avec des références à John Carpenter et à «The Thing», le réalisateur confie s’être imprégné de «Lifeboat» d'Alfred Hitchcock. «Une fois de plus, j'ai travaillé avec l'idée d'une maison hantée en m'inspirant de Stanley Kubrick avec son film ‘Shining’ et d’’Alien’ de Ridley Scott, pour la sensation de claustrophobie avec quelques clins d'œil cinématographiques», ajoute-t-il.

Pour entourer Maggie et Arthur, d’autres personnages rejoignent la série.

Comme dans la première saison, le casting de «The Head» reste international, et compte d’ailleurs un acteur français, Thierry Godard, qui interprète le capitaine du navire. John Lynch («The Terror», «The Fall») et Katharine O’Donnelly («Marie Stuart, reine d’Ecosse»), Hovik Keuchkerian («La Casa de Papel») ou Enrique Arce («La Casa de Papel») complètent le casting.

La saison 2 de «The Head» sera diffusée sur Canal+ dès ce 2 février, les jeudis à 21h à raison de deux épisodes par soirée, et disponible sur MyCanal.