Le Royaume de la Planète des Singes : Dichen Lachman (Severance) rejoint le casting

La comédienne Dichen Lachman (Severance) vient de rejoindre le casting du film «Le Royaume de la Planète des Singes», rapporte le site américain The Hollywood Reporter. Son rôle exact n’a pas été précisé pour le moment.

Une liste de choix. Le casting du film «Le Royaume de la Planète des Singes», dont le tournage a commencé aux studios Disney de Sydney, en Australie, continue de s’étoffer. Après Freya Allan, Owen Teague, William H. Macy, et Kevin Durand, c’est au tour de la comédienne Dichen Lachman – récemment aperçue dans la série «Severance» – de rejoindre la liste des acteurs figurant au générique de ce nouveau volet de la saga cinématographique «La planète des singes», et dont l’action se déroulera plusieurs années après les événements du film de 2017, «La Planète des singes : Suprématie», rapporte le site américain The Hollywood Reporter. Son rôle exact n’a toutefois pas été précisé.

Selon l’article, le film réalisé par Wes Ball suivra un singe dont le clan a été réduit en esclavage par un groupe de ses semblables, dont le leader est prêt à tout pour mettre la main sur une technologie humaine. Désireux de retrouver sa liberté, ce singe va embarquer dans un voyage durant lequel il fera la rencontre d’une femme humaine – qui sont retournés à l’état sauvage – qui sera essentielle dans sa quête.

Prévu pour sortir dans les salles françaises le 22 mai 2024, on ne sait pas si «Le Royaume de la Planète des Singes» marquera le début d’une nouvelle trilogie.