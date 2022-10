Le Royaume de la Planète des Singes : la production du prochain film de la saga vient d'être lancée

Selon le site américain Deadline, la production du film «Le Royaume de la Planète des Singes» vient d’être lancée aux studios Disney de Sydney, en Australie.

Le coup d’envoi a été donné. Le site américain Deadline vient d’annoncer que la production du film «Le Royaume de la Planète des Singes» venait d’être lancée aux studios Disney de Sydney, en Australie. Le long-métrage réalisé par Wes Ball entamera un nouveau chapitre dans la saga cinématographique consacrée à «La planète des singes», et se déroulera plusieurs années après les événements du film de 2017, «La Planète des singes : Suprématie».

On ne sait pas encore s’il marquera le premier volet d’une nouvelle série de films d’une franchise entamée en 1968 avec Charlton Eston dans le rôle principal. Et qui sera suivi par quatre suites, et deux séries télévisées. En 2001, Tim Burton avait réalisé un remake, avant que dix ans plus tard, «La planète des singes : les origines» ne vienne lancer la trilogie conclue il y a cinq ans.

À noter que le casting du «Royaume de la Planète des Singes» comptera sur les présences d’Owen Teague (il remplacera Andy Serkis dans le rôle principal), Freya Allen (The Witcher), et Peter Macon (The Orville).