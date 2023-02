The White Lotus, saison 3 : date de sortie, casting, intrigue…Tout ce que l’on sait déjà

Acclamée de toute part, la série «The White Lotus» a été officiellement prolongée pour une saison 3 en novembre dernier par la chaîne américaine HBO. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à son propos. Attention, spoilers .

Nouvelle saison, nouvelle destination. Série multirécompensée lors de la dernière cérémonie des Emmy Awards, «The White Lotus» n’a pas déçu les téléspectateurs lors de son retour sur le petit écran avec une saison 2 captivante se déroulant en Sicile. Et dont la conclusion a été un choc pour tous les fans. La série avait à peine lancé ce deuxième chapitre que la chaîne américaine HBO a annoncé le 18 novembre dernier son intention de poursuivre l’aventure avec une saison 3 qui sera une nouvelle fois pilotée par le créateur, Mike White. Si on ne connaît pas grand-chose de ce qui nous attend pour la suite, quelques informations sont à retenir.

Que sait-on de l’intrigue ?

Dans une interview diffusée par HBO après l’épisode final, Mike White a donné quelques détails sur ce qu’il avait en tête pour la suite. «La première saison était centrée sur l’argent, la deuxième sur la sexualité, et je pense que la troisième portera un regard satirique et drôle sur la mort, la religion et la spiritualité orientales», avait-il déclaré.

Dans un autre entretien, cette fois avec le site américain Deadline, Mike White a donné un premier indice sur le lieu où se déroulera cette saison 3. «Vous savez, nous avons fait l'Europe, et peut-être l'Asie, quelque chose de fou comme ça, ce serait amusant», avait-il déclaré. Avant d’ajouter : «Jennifer (Coolidge) est mon amie et tout le monde l’adorait dans la première saison. Et je m’étais dit ‘je ne peux pas aller en Italie sans elle’. Et peut-être est-ce encore le cas, peut-être que je ne pourrais pas aller au Japon sans elle».

Mike White teases ideas for #TheWhiteLotus Season 3 pic.twitter.com/6qPZz9pqPj — Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 21, 2022

De son côté, HBO a confirmé que la saison 3 se déroulera dans un nouvel hôtel White Lotus, où nous continuerons à suivre les aléas de l’existence de ceux qui y travaillent, et de ceux qui y séjournent.

Qui sera au casting ?

Incarné par l’irremplaçable Jennifer Coolidge, le personnage de Tanya était le seul à faire son retour à l’écran entre la première et la deuxième saison. Étant donné le sort qui lui a été réservé dans ce second chapitre, il semble à peu près certain qu’elle ne sera pas présente dans la suite. En revanche, si l'on en croit Mike White, il se pourrait que deux acteurs fassent leur retour : Haley Lu Richardson, qui incarne Portia, et Jon Gries, l’interprète de Greg.

«Je pense que concernant ce qui est arrivé à Greg et la conspiration autour de la mort de Tanya, il est possible que Portia prenne la décision de ne pas chercher plus loin. Toutefois, le fait que ces personnes soient mortes sur un bateau laisse penser que quelqu’un pourrait avoir l’idée de remonter jusqu’à Greg. Mais vous allez devoir attendre de découvrir comment ça va se passer», explique-t-il.

Quand sera-t-elle diffusée ?

Aucune date de tournage n’a été annoncée pour le moment par HBO. Il est donc impossible de deviner quand la saison 3 sera diffusée. Mais si l'on s’en tient à ce qui s’est passé entre la première et la deuxième, il a fallu attendre un peu plus d’un an avant de découvrir une suite. Si on devait deviner une date approximative, on dirait que cette saison 3 pourrait débarquer sur nos écrans d’ici à la fin de l’année 2023, ou au premier trimestre 2024.