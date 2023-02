«The Flash» : Michael Keaton signe son grand retour en Batman dans une bande-annonce époustouflante

A l’occasion de la finale du Super Bowl dimanche soir, Warner Bros a diffusé la bande-annonce de «The Flash» qui signe le grand retour de Michael Keaton dans le costume de Batman. Le film DC débarquera en salles le 14 juin.

Présenté chez DC Studios comme le long-métrage qui propulsera l’univers des super-héros dans un nouveau monde, «The Flash», dont la bande-annonce a été dévoilée dimanche 12 février à l’occasion de la finale du Super Bowl, promet son lot de surprises.

A commencer par le retour de l’acteur Michael Keaton dans la peau de Bruce Wayne, alias Batman. Un personnage que l'Américain de 71 ans n’avait pas interprété depuis «Batman, le défi» sorti en 1992, sous la direction de Tim Burton.

Dans ce long-métrage réalisé par Andy Muschietti et qui sortira dans les salles françaises le 14 juin prochain, Barry Allen ou l’homme le plus rapide du monde, joué par Ezra Miller, va se retrouver dans des univers parallèles en tentant d’empêcher la mort de sa mère.

Barry Allen confronté à d'autres super-héros

«Les mondes entrent en collision dans «The Flash» lorsque Barry utilise ses super pouvoirs pour voyager dans le temps afin de changer les événements du passé. (…) Barry se retrouve piégé dans une réalité dans laquelle le général Zod est revenu, menaçant le monde d'anéantissement. Et il n'y a plus de super-héros vers qui se tourner... A moins que Barry ne puisse faire sortir un Batman très différent de sa retraite et sauver une Kryptonienne emprisonnée…», ont promis les studios.

Michael Keaton ne sera donc pas la seule star à faire son grand retour. Michael Shannon reviendra aussi en général Zod, l’antagoniste de «Man of Steel». Sasha Calle interprétera, quant à elle, Supergirl, la cousine de Superman.