The Flash : pourquoi le film va avoir une importance capitale pour les 10 ans à venir ?

Après les annonces de James Gunn et Peter Safran sur les projets à venir chez DC Studios, «The Flash», dont la sortie est prévue pour le 14 juin prochain dans les salles françaises, s’annonce comme le film qui propulsera l’univers des super-héros dans un nouveau monde.

D’un univers à l’autre. Depuis leur nomination à la tête de DC Studios en octobre dernier, James Gunn et Peter Safran ont eu quantité de décisions difficiles à prendre afin de préparer le terrain pour les nouveaux projets qu’ils souhaitent lancer pour le futur DCU (DC Cinematic Universe), dont le premier chapitre a été baptisé «Dieux et Monstres». Quatre films étaient toutefois en production au moment de leur arrivée – «Shazam ! La Rage des Dieux», «Aquaman and The Lost Kingdom», «The Flash» et «Blu Beetle» – avec la contrainte de les intégrer, d’une manière ou d’une autre, dans leur stratégie globale.

Et c’est justement ce que James Gunn a expliqué lors d’une conférence de presse durant laquelle il a révélé que «The Flash», grâce aux voyages temporels et à l’exploration du multivers qu’il contient, allait permettre de clôturer définitivement le DCEU (DC Extended Universe), et de tout remettre à plat afin de lancer officiellement leur stratégie sur les 8 à 10 prochaines années.

«Je trouve qu’on a eu de la chance pour les quatre prochains films qui étaient prévus pour le DCEU, il y aura Shazam, dont l’histoire mène à celle de Flash, qui s’occupera de tout remettre à zéro. Blue Beetle sera totalement déconnecté du DCEU», explique James Gunn. «Il pourrait totalement faire partie du DCU, créer un chemin vers Aquaman, avant d’atteindre Superman, notre premier gros projet», poursuit-il.