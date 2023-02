Kevin Costner reçoit son Golden Globes et donne les raisons de son absence à la cérémonie

C’est dans une vidéo publiée sur Instagram que Kevin Costner a révélé avoir été empêché de se rendre en personne à la cérémonie des Golden Globes, en raison des inondations à Los Angeles et sa région. Il a également partagé sa joie de recevoir le précieux trophée pour sa performance dans la série «Yellowstone».

Une fierté partagée en famille. Le 10 janvier dernier, Kevin Costner a été récompensé lors de la 80e cérémonie des Golden Globes par le prix du meilleur acteur dans une série dramatique, pour son rôle dans la série à succès «Yellowstone», dont il pourrait quitter le casting prochainement, selon les rumeurs. Une récompense que le comédien de 68 ans n’a pas été en mesure de venir chercher sur la scène du Beverly Hilton, au moment où son nom était annoncé.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, où il ouvre le carton contenant son trophée, Kevin Costner a révélé s’être retrouvé bloqué en raison des inondations qui ont frappé Los Angeles. Lui et sa femme Christine s’étaient préparés pour participer à ce qu’il appelle «une des plus belles fêtes au monde», en référence à la cérémonie des Golden Globes, mais ont rapidement compris qu’ils ne parviendraient jamais à contourner les dégâts causés par les intempéries. Et c’est en famille, en présence de ses enfants, que Kevin Costner a assisté à la fête depuis son canapé.

«Nous avons regardé la cérémonie dans son intégralité et mes enfants ont entendu leur nom être appelé, alors que nous n’étions pas présents pour une des plus belles fêtes au monde. Nous le voulions mais nous nous sommes retrouvés tous ensemble à vivre ce moment en famille. Quand mon nom a été appelé, mes enfants se sont levés et se sont mis à applaudir», raconte-t-il, précisant que son épouse avait pensé à faire un détour sur le chemin du retour pour acheter quelques ballons afin de créer une ambiance festive.

Un remplaçant de prestige ?

Kevin Costner s’est montré extrêmement reconnaissant d’obtenir une telle distinction, remerciant au passage ses fans et les Golden Globes pour avoir salué son travail dans la série «Yellowstone». Il n’a, en revanche, pas eu un mot concernant son avenir dans la série – qui enregistre des records d’audience outre-Atlantique et qui a donné naissance à plusieurs spin-offs – au moment où les rumeurs annoncent son départ avec insistance.

Selon ces mêmes rumeurs, Matthew McConaughey serait pressenti pour le remplacer en cas de départ. Des spéculations auxquelles la Paramount a décidé de réagir… sans prendre position. «Nous n’avons aucun commentaire à faire. Kevin Costner occupe un rôle important dans Yellowstone et nous espérons que ce sera encore le cas pendant longtemps. Matthew McConaughey est un talent phénoménal avec qui nous adorerions faire équipe», a précisé un porte-parole au site américain CNN.