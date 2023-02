Sex Education : Emma MacKey laisse entendre que la saison 4 pourrait être la dernière

Dans un entretien avec le site américain Total Film, Emma MacKey a laissé entendre que la saison 4 de «Sex Education», où sa présence sera limitée, pourrait être la dernière. Aussi bien pour elle et son personnage, que pour la série elle-même.

Tourner la page. Alors que Ncuti Gatwa, qui incarne le personnage d’Eric, a déjà annoncé que la saison 4 de «Sex Education» pourrait être la dernière pour lui, c’est au tour d’Emma MacKey de partager son sentiment d’être arrivée au bout de son expérience, dans la série qui a fait d’elle une star incontournable aujourd’hui. Dans une interview accordée au site américain Total Film, la comédienne de 27 ans s’est montrée reconnaissante pour l’opportunité que lui a offert «Sex Education», mais également déterminée à ne pas gâcher ces merveilleuses années passées à incarner le personnage de Maeve.

«Nous avons grandi et évolué tous ensemble, et nous avons tant appris les uns des autres d’une manière si singulière que la plupart des gens n’en feront jamais l’expérience dans leur vie, parce que c’était tellement encadré, tellement condensé et intense quand on tourne ce genre de choses. Nous repenserons au chemin parcouru depuis que nous sommes arrivés à l’âge de 21 ans, et à nos premières auditions, à là où nous en sommes aujourd’hui. C’est chargé d’émotion parce que nous l’avons vécu tous ensemble», commence-t-elle, avant d’évoquer l’avenir.

«C’est toujours délicat, de jouer un personnage qui est coincé dans le temps. Nous incarnons des personnages de 17 ans, et nous en avons bientôt 30. C’est un peu étrange. Ce fut une bénédiction car cela représente un tremplin qui nous a donné plusieurs opportunités, mais c’est une chose que je souhaite quitter avec grâce, et être heureuse que cela existe, et la protéger, et en profiter pour le temps que ça aura duré. Mais oui, je pense qu’il est temps de la laisser tranquille. Nous pouvons tous passer à autre chose et prendre ce que nous avons appris en faisant ‘Sex Education’ car cela a été une école, littéralement, pour nous tous. C’est génial d’avoir reçu cette formation, ce baptême du feu, et d’avoir été transporté dans ce monde. Cela nous a rendu plus fort», poursuit Emma MacKey.