Doctor Who : vu dans Sex Education Ncutie Gatwa succèdera à Jodie Whittaker

Ncuti Gatwa (Sex Education), sera le prochain Doctor Who. Il succèdera ainsi à Jodie Whittacker dans la saison 14 de la série de science-fiction culte.

La BBC a annoncé cette nouvelle ce dimanche 8 mai. La production a donc décidé d’ouvrir une nouvelle page de la série culte avec le jeune acteur britanno-rwandais de 29 ans qui campe Eric Effiong dans Sex Education, série à succès de Netfix dont la saison 4 est en production. Et dans laquelle il donne la réplique à Asa Batterfield et Emma Mackey depuis 2019.

Ncutie Gatwa succède à Jodie Whittacker, première femme à tenir le rôle jadis tenu par Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith, ou encore Peter Capaldi.

«Je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. C'est un mélange de profond honneur, d’excitation intense, et d'un peu de peur bien sûr aussi», a confié le jeune comédien dans un communiqué relayé par la BBC.



«Ce rôle et cette série signifient tellement pour tant de personnes dans le monde, y compris pour moi-même, et chacun de mes prédécesseurs, incroyablement talentueux, a assumé cette responsabilité et ce privilège uniques avec le plus grand soin. Je ferai de mon mieux pour faire de même. Russell T. Davies est presque aussi iconique que le docteur et c'est un rêve devenu réalité de pouvoir travailler avec lui. (...) Contrairement au docteur, je n’ai qu’un seul cœur, mais je donnerai tout à cette série».

Une saison 13 attendue à l'autmone

Le showrunner Russell T Davies (Queer as Folk, Years and Years) ne cache pas non plus son enthousiasme : «Le futur est là et c'est Ncuti ! Parfois, le talent franchit la porte et c'est tellement éblouissant, audacieux et brillant, que je reste émerveillé et remercie ma bonne étoile. Ncuti nous a éblouis, il s'est emparé du Docteur des clés du Tardis (la célèbre machine à voyager du Docteur, ndlr) en quelques secondes. C'est un honneur de travailler avec lui et j'ai hâte de commencer. Je suis sûr que vous mourez d'envie d'en savoir plus, mais nous nous y allons petit à petit pour l'instant, avec le merveilleux final épique de Jodie encore à venir. Mais je vous promets que 2023 sera spectaculaire !».

Avant de découvrir Ncutie sous les traits du nouveau Doctor Who, les fans de la série auront en effet rendez-vous avec la 13e saison du show, et donc la dernière pour Jodie Whittacker, à l’automne 2022.

La série Doctor Who suit les aventures du personnage principal éponyme, un extraterrestre de la race des Seigneurs du Temps qui se réincarne et change d’apparence. Il se déplace au bord du Tardis, une machine à l’apparence d’une cabine téléphonique de police bleue qui permet de voyager dans l’espace et le temps. Créée en 1963, la série a obtenu le record de longévité dans la catégorie des séries de SF.