Fantastic Four : Kevin Feige dévoile le rôle capital que vont avoir les héros dans le MCU

Dans les comics, les Fantastic Four sont des personnages essentiels de l’univers Marvel. La récente interview accordée par Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios, au site américain EW.com, est venue confirmer que le prochain film qui leur sera consacré permettra de les installer au cœur du MCU.

Un rôle décisif. Dans un entretien accordé au site américain Entertainment Weekly, Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, a évoqué pour la première fois ses véritables ambitions concernant le retour des Fantastic Four sur le grand écran, cette fois dans le cadre du MCU. Si les aventures de la bande de superhéros composée de Sue et Johnny Storm, Reed Richards et Ben Grimm ont déjà eu droit à trois adaptations au cinéma – deux films à la suite en 2005 et 2007, et un reboot en 2015, tous sous le feu des critiques – la nouvelle version voulue par Kevin Feige, attendue dans le courant de l’année 2025, ne sera pas une «origin story».

Le premier aperçu officiel des Fantastic Four dans le MCU (Marvel Cinematic Universe) a été réalisé dans «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», avec le comédien John Krasinski dans la peau de Reed Richards, alias Mr. Fantastic (sans que sa présence à l’écran ne soit confirmée pour la suite, mais se serait étonnant qu’il ne poursuive pas). Dans les comics, le quatuor tient un rôle déterminant dans l’univers Marvel. Et c’est exactement celui que souhaite leur donner Kevin Feige dans l’avenir du MCU, dont la Phase 5 vient d’être lancée avec «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania».

«Fantastic Four est à la fondation que tout ce qui vient après dans les comics. Il y a eu des versions de leur histoire au cinéma, mais jamais de manière intégrée au MCU. Et c’est quelque chose de très excitant pour nous. Les gens vont bientôt en entendre parler. Nous avons la volonté d’en faire un des piliers majeurs du MCU à l’avenir, de la même manière qu’ils le sont dans les comics depuis 50-60 ans», annonce Kevin Feige.