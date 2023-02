John Wick 4 : la bande-annonce finale dévoile le visage des ennemis de Baba Yaga

L’ultime bande-annonce de «John Wick : Chapitre 4», dont la sortie dans les salles françaises est prévue pour le 22 mars prochain, vient d’être publiée. Elle permet de découvrir les visages de certains ennemis qui se dresseront sur la route du personnage incarné par Keanu Reeves.

Seul contre tous. Le film «John Wick : Chapitre 4» vient de dévoiler sa dernière bande-annonce avant sa sortie dans les salles françaises le 22 mars prochain. Les spectateurs seront rassurés de constater que l’action ne manquera pas dans le quatrième volet de cette saga cinématographique lancée en 2014, et dont le succès ne se dément plus depuis.

La bande-annonce permet de voir les visages des ennemis redoutables qui se mettront en travers du chemin de John Wick, alias Baba Yaga, le personnage incarné par Keanu Reeves. Notamment Bill Skarsgard, qui incarnera le Marquis de Gramont, membre de l’organisation de la Grande Table, mais aussi Donnie Yen, dans le rôle de Caine, Hiroyuki Sanada dans celui de Shimazu, Rina Sawayama dans celui d’Akira, ou encore Shamier Anderson sous les traits de Tracker. On y aperçoit également Laurence Fishburne, qui incarne The Bowery King, Lance Reddick, qui joue Charon, et Ian McShane dans le rôle de Winston. Aussi, John Wick semble se trouver un nouveau compagnon canin dans le film. Et ça, ça fait plaisir !

Pour les fans qui n’en ont jamais assez de John Wick, on notera que le projet d’un cinquième volet est déjà en préparation, que le film spin-off «Ballerina» avec Anna de Armas (et la présence à l’écran de Keanu Reeves), est actuellement en production, et que la série «The Continental», qui reviendra sur l’histoire de Winston, est attendu dans le courant de l’année 2023. Autant dire que l’univers de John Wick, à l’instar de son personnage, n’est pas prêt de mourir.