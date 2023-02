Mort de Raquel Welch : Hollywood rend hommage à l'actrice américaine décédée ce mercredi

Les hommages affluent pour Raquel Welch, la légende hollywoodienne décédée ce mercredi à 82 ans des suites d’une brève maladie, après une longue carrière riche notamment d'une trentaine de films et d'une cinquantaine de séries.

Elle était l'un des plus grand sex-symbol d'Hollywood. La mort de Raquel Welch, survenue ce mercredi 15 février à l’âge de 82 ans, a ému de nombreuses célébrités qui ont tenu à rendre hommage à l’actrice américaine, consacrée comme la plus belle femme du monde pour son rôle de naïade des cavernes en bikini de peau de bête dans «Un million d'années avant J.-C.»

«Tellement triste d'apprendre le décès de Raquel Welch. J'ai adoré travailler avec elle sur ‘Legally Blonde’», a tweeté la star du film, Reese Witherspoon, au côté d'une image de Welch dans le rôle de son personnage, Mme Windham Vandermark. «Elle était élégante, professionnelle et glamour au-delà de toute croyance. Simplement renversant. Que tous ses anges la ramènent chez elle. J'envoie de l'amour à sa famille et à ses nombreux fans».

So sad to hear about Raquel Welch's passing. I loved working with her on Legally Blonde. She was elegant , professional and glamorous beyond belief. Simply stunning. May all her angels carry her home. Sending love to her family and her many fans pic.twitter.com/FBtXhpvS25 — Reese Witherspoon (@ReeseW) February 15, 2023

Paul Feig, qui avait joué un professeur lors de la première saison de «Sabrina l'Apprentie Sorcière» sur ABC, s'est souvenu avoir travaillé avec Raquel Welch à l'occasion d'une apparition de la star dans un épisode de 1996. «C'est tellement triste», a posté l'acteur. «J'ai eu le grand plaisir de travailler avec Mme Welch quand j'étais un habitué de 'Sabrina l'Apprentie Sorcière», et elle était géniale. Gentille, drôle et une vraie superstar dont j'ai été à peu près amoureux pendant la majeure partie de mon enfance. Nous avons perdu une véritable icône.»

This is so sad. I had the great pleasure of working with Ms. Welch when I was a regular on Sabrina the Teenage Witch and she was awesome. Kind, funny and a true superstar whom I was pretty much in love with for most of my childhood. We’ve lost a true icon. https://t.co/7RWiSn9e4P — Paul Feig (@paulfeig) February 15, 2023

La Fondation Ray & Diana Harryhausen a également écrit un court hommage. Gourou des effets spéciaux, Ray était à l'origine des visuels du film de 1966 «Un million d'années avant J.C.». «Nous sommes attristés d'apprendre le décès de l'actrice légendaire Raquel Welch, qui a joué le rôle de Loana dans le classique de 1966 de Ray Harryhausen ‘Un million d'années avant J.C.’», peut-on lire sur le compte Instagram de la fondation. «Un rôle emblématique qui a donné naissance à l'une des affiches de cinéma les plus célèbres de tous les temps. Nos pensées vont à sa famille en ce moment triste.»

Melissa Gilbert a posté une photo de Raquel Welch avec en légende : «Il y a des gens auxquels on aspire à ressembler et puis il y a ceux dont vous savez que vous ne serez jamais comme eux parce qu'ils sont indéniablement eux-mêmes», a écrit la star de «La petite maison dans la prairie». «Cette femme était l'une de ces personnes. Et quelle femme elle était et elle le sera toujours !»

Viola Davis a posté des vidéos de l'actrice, avec en commentaire : «C'était un tel plaisir de vous rencontrer ! Vous étiez sans âge pour moi... emblématique... Reposez-vous bien Raquel Welch !!»

Sandra Bernard salue elle «une beauté unique qui laissait derrière elle une ambiance groovy unique partout où elle allait».

A unique beauty who left her one of a kind groovy vibe wherever she went #raquelwelch https://t.co/kwfPboN1GJ — Sandra Bernhard (@SandraBernhard) February 15, 2023

«Nous n'oublierons jamais notre remarquable amie Raquel Welch, l'une de nos invitées préférées du Muppet Show. De la danse avec une araignée géante à l'inspiration @FozzieBear, et en duo avec @Mademoiselle Piggy, Raquel pouvait tout faire !» peut-on lire sur le compte de la série «The Muppets Show».

We’ll never forget our remarkable friend Raquel Welch, one of our favorite guests on The Muppet Show. From dancing with a giant spider, to inspiring @FozzieBear, and duetting with @MissPiggy, Raquel could do it all! pic.twitter.com/1Rzk9PbTwr — The Muppets (@TheMuppets) February 15, 2023

«Raquel Welch, actrice et icône internationale qui s'est battue pour être prise au sérieux, décède à 82 ans #ripRaquelWelch Douce, drôle et gentille», a écrit l’actrice Frances Fisher («Titanic»), faisant référence ici à la lutte qu’a menée l’actrice pour faire reconnaître son talent, quand le public et les producteurs ne juraient que par sa beauté.

Propulsée au rang de sex-symbol, Raquel Welch aura en effet eu du mal à se détacher de ce statut tout au long de sa carrière. «Les gens me voyaient en sex-symbol, mais en réalité, j'étais mère célibataire avec deux jeunes enfants !», s'exclamait-elle ainsi dans son autobiographie «Beyond the cleavage» («Au-delà du décolleté»). «Vous m'imaginez sur l'affiche avec un gosse sous le bras et l'autre dans une poussette ? Ça casse un peu le mythe, non ?». «J'avais vraiment le sentiment que les gens se moquaient totalement de moi, ils ne s'intéressaient qu'à l'autre femme : celle à califourchon, en bikini de peau de lapin, avec cette impossible taille de guêpe ! Ils étaient tous amoureux de cette espèce de superwoman venue tout droit d'Amazonie», dira encore l'actrice latino-américaine.

Raquel Welch, actor and international icon who fought to be taken seriously, passes at 82 - Los Angeles Times#ripRaquelWelch



Sweet, funny & kind https://t.co/AajUoOeo70 — Frances Fisher (@Frances_Fisher) February 15, 2023

Brian Wilson s'est rendu sur Twitter pour partager une photo d'elle.

La star de «Law & Order», Chris Meloni, a écrit : «Raquel Welch vient de mourir, cela donne un sentiment très étrange.»

Raquel Welch dying is a very weird feeling — Chris Meloni (@Chris_Meloni) February 15, 2023

Robert Wagner s'est rendu sur les réseaux sociaux pour dire quelques mots et poster des photos de lui au côté de la star disparue. «Jill (l'épouse de Wagner, ndlr) et moi sommes attristés d'apprendre le décès de notre chère amie, Raquel Welch», a écrit l'acteur de «L'Amour du Risque».

Plus sobrement, Antonio Banderas a fait le voeu que Raquel Welch repose en paix.