«À la belle étoile» : tout savoir sur Just Riadh, cet influenceur star qui fait ses premiers pas au cinéma

Il compte plus de dix millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Just Riadh sera à l’affiche ce mercredi du film «A la belle étoile». Qui est cet influenceur adoré des jeunes qui fait ses premiers pas au cinéma ?

Comme il l’a récemment confié à l’AFP, Just Riadh sait qu’il est «attendu au tournant». Et pour cause, l’influenceur suivi par plus de dix millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, s’aventure pour la première fois au cinéma.

Il tient le rôle-titre de la comédie dramatique «A la belle étoile», en salles ce mercredi 22 février, dans laquelle il incarne un jeune passionné de pâtisserie qui, malgré une enfance difficile, rêve de devenir champion dans sa discipline. Une histoire qui s’inspire du parcours de Yazid Ichemrahen, champion du monde 2014 des desserts glacés.

«Cela n'a rien à voir avec ce que je fais avec mes vidéos toutes simples, où je suis là avec mon téléphone, ma caméra, et c'est moi qui fais tout. Là ça ne dépend pas que de toi», explique Just Riadh, 24 ans, de son vrai nom Riadh Belaïche.

Du BTS commerce à star de YouTube

Originaire de Sidi Bel Abbès, il est arrivé en France à l’âge de 8 ans. Avec sa famille, il pose ses valises à Drancy, puis en Seine-et-Marne. Comme des milliers de garçons, le petit Riadh rêvait de devenir une star du ballon rond à défaut d’endosser la robe d’avocat, mais le destin en a décidé autrement.

Au lendemain de son entrée en BTS commerce en alternance, le jeune homme, encouragé par ses proches qui riaient tous en sa présence, a décidé d’abandonner ses études pour produire et poster des vidéos humoristiques sur YouTube et les réseaux sociaux. Rapidement, une communauté de fans s'est créée autour de lui.

Influenceur de l'année en 2022

Après une participation en 2017 au court-métrage «Saïd & Paul : Les Gens sur Twitter», de Saïd Bengriche et Paul Darbos, puis des millions de vues enregistrées sur les réseaux sociaux, Just Riadh est couronné en 2022 du prix de «l’influenceur de l’année», décerné par le magazine Stratégies. Heureux, il l’est, mais il préfèrerait qu’on le présente comme un «créateur de contenus», et non comme un influenceur.

Pour ses premiers pas devant la caméra de Sébastien Tulard, le jeune comédien que le public avait pu apercevoir dans «30 jours max» ou la série «Validé», a suivi une formation auprès de pâtissiers reconnus pour coller au plus près à son personnage. Le pari est réussi.