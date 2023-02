Renaud : l’artiste s'est emporté en plein concert contre les portables

En concert à Lille mardi soir, Renaud a hésité à interrompre sa performance, excédé par des spectateurs en train de le filmer, alors que les photos et vidéos étaient interdites.

Ras-le-bol des portables. Alors que Renaud a opéré son retour sur scène fin janvier dernier à l'occasion de la tournée «Dans mes cordes», l'artiste de 70 ans a menacé de quitter le plateau du Sébastopol hier, mardi 21 février, a rapporté La voix du Nord. En cause, l’usage par plusieurs spectateurs de leur portable pour filmer l’interprète de «Morgane de toi», et ce malgré l’interdiction de filmer ou de photographier le concert. Des consignes pourtant rappelées à l’entrée de la salle et juste avant le début du concert, précise le journal.

«Je n'ai plus envie de chanter»

Mais devant la persistance de certains à filmer, Renaud a fait part de son mécontentement et n'a pas mâché ses mots. Il a interpellé un spectateur avant de finalement s’interrompre au milieu d’une chanson. «Je n’ai plus envie de chanter», a lancé l’artiste avant de poursuivre : «Il n’y a pas un voisin qui peut lui dire d’arrêter ?» Et de justifier son emportement en expliquant «détester les réseaux sociaux».

Il n'est d'ailleurs pas le seul à être lassé par l’usage intempestif des portables. D’autres artistes ont pris, quant à eux, des mesures plus drastiques. C’est notamment le cas de l’humoriste américain Dave Chappelle, du chanteur Jack White ou encore de Florence Foresti qui, par le passé, ont fait appel à une société spécialisée pour interdire l'usage des smartphones durant leurs shows, en imposant à tous les spectateurs de glisser leur téléphone dans des pochettes verrouillées une fois entrés dans la salle.

De son côté, Renaud remontera sur la scène du théâtre Sébastopol ce mercredi soir, avant de poursuivre sa tournée partout en France. Alors que ses concerts parisiens, à la Scala, au Casino de Paris et à l'Olympia affichent complet, des dates supplémentaires ont été ajoutées aux Folies Bergère et Salle Pleyel en décembre prochain. Il est encore possible de réserver des places.