Daft Punk va dévoiler 35 minutes de musique inédite

Alors que l'album «Random Access Memories» célèbre ses 10 ans, Daft Punk a décidé de le rééditer. Mieux encore, le groupe a annoncé y intégrer près de 35 minutes de musique inédite.

Une nouvelle qui va ravir les fans. Daft Punk revient avec une édition anniversaire de son quatrième et dernier album «Random Access Memories», sorti en 2013. A cette occasion, le groupe, qui a la stupeur générale avait annoncé sa séparation en février 2021, va dévoiler des morceaux jusqu'alors jamais édités.

Une annonce partagée sur Twitter par le duo. La réédition incluera «35 minutes de musique inédite, de démos et de sessions studio», ont en effet précisé les Daft Punk dans la vidéo annonçant la sortie de l'opus.

Random Access Memories 10th Anniversary Edition, May 12th 2023





Dans les bacs à partir du 12 mai, l'album comptera au total vingt-deux morceaux, dont les premières prises du titre «Get Lucky», une session studio de «Give life back to music», ou encore les tests vocoder de «Lose yourself to dance». Il est déjà disponible en précommande.