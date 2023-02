Oscars 2023 : à quoi doit servir la cellule de crise nouvellement créée par l'Académie

Après le tristement fameux incident de la gifle en 2022, les Oscars veulent désormais se prémunir de tout événement indésirable pouvant survenir en direct. Pour cela, l’Académie annonce la mise en place d’une cellule de crise, prête à l'action dès l’édition 2023, qui se tiendra le 12 mars prochain.

Aucun accroc ne sera permis. Entachée par l’affaire de la gifle en 2022, la cérémonie des Oscars souhaite se prémunir de tout nouvel incident et a mis en place des mesures en ce sens, a annoncé Bill Kramer, PDG des Oscars. «Après l'incident de la gifle, nous nous sommes rendus compte que l'on devait être plus attentifs à tout ce qui pourrait se passer durant la cérémonie. Grâce à notre cellule de crise et notre nouvelle équipe dédiée, nous serons en mesure de faire face à toutes circonstances et agir en conséquence», indique-t-il dans une interview pour le magazine Time.

«Nous avons mis en place une cellule de crise avec une équipe dévouée à cette tâche. C'est quelque chose que nous n'avions encore jamais fait et nous sommes prêts pour toutes les situations», a-t-il dit, ajoutant que de nombreux scénarios avaient été élaborés. «Nous espérons être parés pour toutes les situations inattendues», a-t-il insisté.

Une action rapide

L’idée de créer cette équipe de crise est née en réponse au fiasco des Oscars 2022, qui avait vu Will Smith monter sur scène pour y gifler le présentateur Chris Rock, avant de regagner sa place et que la cérémonie ne se poursuive. La présidente de l'Académie, Janet Yang, avait déclaré que la réponse de l’Académie au moment de l’incident n'avait pas été assez rapide.

«Je suis sûr que vous vous souvenez tous que nous avons vécu un événement sans précédent aux Oscars», a récemment déclaré Yang durant le traditionnel déjeuner des Oscars. «Ce qui s'est passé sur scène était totalement inacceptable et la réponse de notre organisation était inadéquate. Nous en avons appris que l'Académie doit être totalement transparente et responsable dans ses actions, et en particulier en temps de crise, vous devez agir rapidement, avec compassion et de manière décisive pour nous-mêmes et pour notre industrie.»

Il semble donc que la nouvelle équipe de crise sera appelée à réagir en temps réel, durant le direct, en cas d’incident.