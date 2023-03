Spinners : on en sait plus sur la nouvelle série sud-africaine développée par Studiocanal

La nouvelle série de Studiocanal, «Spinners», suivra l’histoire d’un jeune sud-africain de la ville du Cap qui va se lancer corps et âme dans ce sport automobile local, qui consiste à réaliser des cascades avec une voiture lancée à pleine vitesse.

Un nouveau projet sur le continent africain. C’est lors de l’événement du London TV Screenings qui se déroule actuellement à Londres (jusqu’au 3 mars), que Studiocanal a dévoilé les premières images de la série «Spinners», une fiction déclinée en 8 épisodes qui se déroule dans les quartiers pauvres de la ville du Cap.

Créée par Joachim Landau et Benjamin Hoffman, elle suivra l’histoire d’Ethan, un garçon de 17 ans travaillant comme conducteur pour un gang local afin de subvenir aux besoins de son petit frère. Un jour, son chemin croise celui de spinners, le nom donné à ceux qui pratiquent un sport consistant à réaliser des figures avec une voiture lancée à pleine vitesse, laissée en pilote automatique. Ethan va y voir l’opportunité de quitter la violence des gangs et d’offrir un meilleur avenir à sa famille.

L’annonce de «Spinners» intervient quelques mois seulement après celle de la série «Agoodjie», centrée sur l’histoire des célèbres guerrières du Royaume du Dahomey (Bénin), et vient confirmer la volonté de Studiocanal de développer ses créations sur le continent africain. «L’Afrique est très importante à nos yeux, et nous sommes ravis de présenter ‘Spinners’ qui est le parfait exemple du talent, des qualités d’écriture, et de production dans cette région du monde que nous souhaitons continuer à aider et dans laquelle nous voulons investir», a notamment déclaré Beatriz Campos, SVP Global sales and Production Financing chez Studiocanal, au site américain Variety.